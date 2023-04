A neppure un anno di distanza dalla scelta a U&D, è finito l'amore tra Luca Salatino e Soraia Ceruti. Il primo ad esporsi dopo giorni di chiacchiere e illazioni, è stato l'ex tronista: con una Instagram Stories, infatti, il romano ha confermato che non è più fidanzato. L'ex corteggiatrice, invece, per ora si è limitata a rispondere ad una persona che la stava criticando sui social network dicendole che sarebbe cambiata dopo il successo: nessuna smentita, però, alle voci su un presunto nuovo amore.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Dopo che Luca di U&D ha annunciato la separazione da Soraia, hanno iniziato a circolare tantissimi Gossip su cosa avrebbe portato a questa rottura.

Fino a pochi mesi fa, infatti, i due sembravano inseparabili e lui ha addirittura abbandonato il Grande Fratello Vip per amore della fidanzata.

I fan della coppia sono stati i primi ad accorgersi che qualcosa non andava, soprattutto vista l'improvvisa sparizione di entrambi dai social network (dove erano soliti scambiarsi "mi piace" e dediche romantiche).

A distanza di qualche settimana da quando hanno cominciato ad impazzare i primi rumor, ci ha pensato Salatino a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale col seguente messaggio: "Tra me e Soraia è finita. Vi chiedo di rispettare il momento. Grazie, vi voglio bene".

Le prime parole della protagonista di U&D

Anche se non è sceso dei dettagli di quello che è successo nell'ultimo periodo, Luca ci ha tenuto a far sapere a tutti che non è più fidanzato e che non se la sente ancora di spiegare perché.

Soraia, invece, sta sposando la linea del silenzio, ma Deianira Marzano ha ricevuto e condiviso su Instagram una risposta che la giovane ha dato ad una sua ex fan.

A chi l'ha rimproverata per essere cambiata dopo il successo, l'ex corteggiatrice di U&D ha fatto sapere: "Mi dispiace molto che lei possa pensare una cosa del genere.

Sono sempre la solita, con i piedi ben piantati per terra. Glielo posso assicurare".

In questo messaggio, però, la bella Ceruti non parla direttamente né della rottura con Salatino né delle voci che circolano su un suo presunto nuovo amore. Pare, infatti, che la ragazza si sarebbe già consolata tra le braccia di un imprenditore di Como col quale è anche stata paparazzata nei giorni scorsi.

La frecciatina della 'rivale' a U&D

A commentare la recente separazione tra Luca e Soraia, è stata anche una ragazza che il romano ha frequentato a U&D prima di fare la scelta.

In una Stories che ha postato su Instagram nelle ultime ore, infatti, Aurora Colombo ha punzecchiato l'ex rivale in amore scrivendo: "Il tempo rivela le persone per quello che sono veramente. Volete passare per sante, attaccando e sminuendo chi in realtà temete e invidiate".

"Il tempo non vi lascia scampo, ci pensa lui a descrivervi e a giudicarvi", ha concluso un'ex spasimante di Salatino.

Per il momento, nessuno si è ancora esposto per commentare i gossip che vorrebbero Ceruti già legata ad un altro uomo sin dai tempi in cui il romano era "recluso" nella casa del Grande Fratello Vip.

Questa coppia, però, non è l'unica nata nel dating-show che sta facendo discutere: in questi giorni, infatti, si sono riaccesi i riflettori anche su Chiara Rabbi e Davide Donadei di U&D. Lui ha ammesso di aver cercato un riavvicinamento con l'ex compagna ma, dopo averla vista dare un bacio ad un altro uomo in sua presenza (questo è quello che racconta il pugliese), ha rinunciato e si è messo l'anima in pace.

La ragazza non ha ancora detto nulla su questa vicenda, se non che non intende tornare insieme al tronista che l'ha scelta in tv poco più di due anni fa.