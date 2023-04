Mentre su Canale 5 veniva trasmessa la puntata di Uomini e donne in cui Roberta punzecchia Nicole, il blogger Pugnaloni ha pubblicato un'intervista di Chiara Rabbi in cui viene menzionata anche la dama del Trono Over. Quando le è stato chiesto di esprimere un parere su Di Padua e sui battibecchi che ha con la tronista, l'ex fidanzata di Davide Donadei ha fatto sapere di non stimare la protagonista del Trono Over e di non apprezzare molte delle cose che dice davanti alle telecamere.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e Donne

Nelle ultime ore Chiara Rabbi è finita al centro del Gossip per un "incontro/scontro" con l'ex Davide: è stato Donadei a raccontare ai fan cosa sarebbe successo a Milano tra lui e l'influencer con la quale ha fatto coppia per un paio d'anni.

Lorenzo Pugnaloni ha contattato la romana per chiederle spiegazioni sugli sviluppi che ci sono stati nel rapporto col tronista: lei ha fatto sapere che ha detto "no" al ritorno di fiamma che il pugliese avrebbe voluto e che ha cercato di ottenere in più occasioni nell'ultimo periodo.

"Quando mi trovo con lui, esce la parte peggiore di me. La nostra storia diventa una cosa tossica", ha fatto sapere la giovane confermando di non essere tornata con l'uomo che l'ha scelta in tv dopo un lungo corteggiamento.

Il futuro nel cast di Uomini e Donne

Chiara si è anche sbilanciata su quello che potrebbe accadere nella sua vita futura dal punto di vista lavorativo: tra Grande Fratello Vip e Uomini e Donne, infatti, la ragazza ha detto che sceglierebbe il dating-show soprattutto per l'affetto che nutre nei confronti delle persone che ci lavorano.

Nelle scorse settimane si è vociferato del possibile ritorno di Rabbi nel programma nel ruolo di tronista, e lei in merito ha dichiarato: "Se dovesse presentarsi quest'occasione, probabilmente accetterei. Cerco qualcuno che mi dia tanto, una persona che riesca a sbloccarmi".

La romana ha indicato Alessio Campoli come il corteggiatore di quest'edizione che l'ha colpita di più: "Mi sembra spigliato e ironico.

Mi piace molto".

Non è da escludere, dunque, che a settembre Chiara possa figurare tra i protagonisti del nuovo Trono Classico, soprattutto se da qui alla fine dell'estate non dovesse trovare l'amore nella vita di tutti i giorni.

Le frecciatine alla protagonista di Uomini e Donne

Le dichiarazioni più pungenti, però, Chiara le ha rilasciate su una dama che nel recente passato ha avuto un fugace flirt col suo ex Davide Donadei.

A Pugnaloni che le ha chiesto cosa ne pensa di Roberta e delle liti che ha con Nicole a Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice ha detto: "Non la stimo, non ho una bella considerazione di lei".

"Non la seguo molto, anche perché mi girano per alcune sue uscite fuori luogo e poco eleganti", ha aggiunto la giovane senza mai fare un preciso riferimento ai baci che il suo ex si è scambiato con Di Padua poco tempo dopo la loro rottura.

I tre si sono anche confrontati negli studi del dating-show lo scorso autunno, poco prima che il pugliese venisse scelto come concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Mentre Davide era "recluso" tra le mura di Cinecittà, Rabbi ha rilasciato diverse interviste in cui ha raccontato di aver scoperto diversi tradimenti, a partire da quello con la dama del Trono Over che figura ancora nel cast fisso della trasmissione.

Ultimamente, però, Donadei ha cercato di recuperare corteggiando l'ex fidanzata lontano dai riflettori: lei in un primo momento ha accettato i tentativi di riavvicinamento del ristoratore, poi ha preferito non tornarci insieme nel rispetto di sé stessa e della libertà che ha ritrovato in questi mesi.