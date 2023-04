La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Dopo la drastica decisione di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) di dimettersi dal Paradiso delle Signore per andare a fare la stilista nella Galleria Milano Moda, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha deciso con successo di affidare il ruolo vacante a Maria Puglisi (Chiara Russo).

La giovane sarta, forse avvertendo il peso della nuova mansione da stilista, chiede aiuto a Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti).

Malgrado non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, la scelta del Direttore di pescare in casa, ovvero di affidare la creazione delle nuove collezioni a Maria, potrebbe rivelarsi una mossa poco azzeccata, specialmente in vista della probabile spietata concorrenza che metterà in atto il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Maria accetterà di diventare la stilista del Paradiso

Gli spoiler della fiction daily nostrana, per ciò che concerne gli episodi da lunedì 17 a venerdì 21 aprile, rivelano che Vittorio proporrà a Maria di rimpiazzare Flora diventando la nuova stilista della boutique meneghina.

Al tempo stesso, Vito Lamantia (Elia Tedesco) sognerà di poter proporre alla sarta compaesana di trasferirsi assieme in Australia ma, almeno inizialmente, non troverà il momento e le parole adatte per avanzare tale offerta alla sua amata.

Puglisi, conscia del duro compito assegnatale, chiederà supporto a Matilde.

Il contabile, finalmente, si deciderà a proporre a Maria di trasferirsi assieme oltreoceano ma, poco prima di parlare con la ragazza, quest'ultima gli farà presente di aver deciso di accettare di divenire la nuova stilista del Paradiso.

Puglisi potrebbe non rivelarsi all'altezza di ricoprire il ruolo da stilista

A differenza della scorsa stagione della soap Rai, nel capitolo attuale Vittorio e Umberto sono rivali professionali anziché soci, trovandosi rispettivamente al timone del Paradiso delle Signore e di Galleria Milano Moda.

Il primo smacco del banchiere nei riguardi di Conti è stato soffiargli la stilista Flora, ruolo che il Direttore ha pensato di colmare affidandolo a Maria.

Tale scelta, però, potrebbe rivelarsi non all'altezza sia delle aspettative di Vittorio che delle concorrenza, presumibilmente spietata, che il commendatore metterà in atto con l'atelier di Palazzo Andreani.

Puglisi, nonostante la fantasia e il talento dimostrati sinora, parrebbe ancora acerba nel fiondarsi a capofitto nella creazione delle nuove collezioni ma, soprattutto, nel sobbarcarsi le responsabilità che ne deriverebbero.