Armando Incarnato continuerà a essere al centro delle prossime puntate di Uomini e donne e secondo ii retroscena riportati dall'esperto di gossip Amedeo Venza, ci sarà spazio anche per delle dichiarazioni da parte di colui che sarebbe il suo "manager".

Il cavaliere del trono over, nel corso delle ultime puntate di questa edizione, si è ritrovato travolto dalle polemiche dopo che la dama Aurora ha svelato in studio che Armando avrebbe cercato di partecipare a diverse trasmissioni televisive, tra cui L'isola dei famosi e Grande Fratello Vip.

Armando al centro di accese polemiche a Uomini e donne

L'appuntamento con Uomini e donne continua a riservare grandi colpi di scena e nel corso delle ultime puntate c'è stato spazio per la dura presa di posizione da parte di Aurora nei confronti di Armando.

La dama del trono over ha messo alle strette lo storico cavaliere del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, accusandolo di essere interessato in primis alla visibilità.

Il motivo? Aurora sostiene di avere delle prove certe, le quali attesterebbero il fatto che Armando sia seguito da un manager e che in passato avrebbe fatto richieste per partecipare a L'isola dei famosi e al Grande Fratello Vip.

Il 'manager' di Armando interviene: retroscena Uomini e donne

Accuse che sono state prontamente smentite in studio da Armando, il quale ha ribadito che non avrebbe mai mancato di rispetto a Maria De Filippi e alla redazione del programma pomeridiano in onda su Canale 5, di cui ormai fa parte da circa un decennio.

In studio è nata un'accesa polemica, che proseguirà anche nel corso delle prossime puntate di questa edizione.

Secondo i retroscena riportati da Amedeo Venza interverrà anche il "manager" che, secondo la tesi di Aurora, si occuperebbe di gestire le ospitate di Armando fuori dallo studio di Uomini e donne.

'Il manager di Armando sarà raggiunto nel suo ufficio', retroscena Uomini e donne

"Nelle prossime puntate vedremo il 'manager' di Armando raggiunto nel suo ufficio, dove conferma di non essere il suo manager.

Quindi l'ha difeso", ha svelato Amadeo Venza anticipando cosa succederà nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne.

Cosa succederà a questo punto? Quale sarà la decisione finale di Maria De Filippi su questa intricata vicenda che vede coinvolto Armando Incarnato?

Non si esclude che il cavaliere possa continuare a essere tranquillamente un volto del trono over, dato che la conduttrice aveva già chiaro che per lei non c'era nulla di strano nell'aver fatto un provino per un'altra trasmissione in onda sulle reti Mediaset.