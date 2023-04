Un posto al sole, con le puntate del 13 e 14 aprile, volgerà al termine di una settimana molto movimentata. Come annunciano le anticipazioni le sorprese non finiranno. Al Caffè Vulcano Silvia potrà brindare a un nuovo rilancio del suo locale, ma Alberto non avrà nessuna intenzione di arrendersi e l'imprevisto potrebbe essere dietro l'angolo. Ci sarà ampio spazio anche per Marina e Roberto, divisi dall'ennesima urgenza che costringerà Ferri a correre da Lara. La signora Giordano non sopporterà più questa situazione, ma a sorprenderla piacevolmente arriverà Arnaud.

Infine tra Rosa e Damiano scoppierà la passione, ma per i due ex non ci saranno le basi per un serio ritorno di fiamma.

Anticipazioni Un posto al sole: il Vulcano ripartirà con una nuova veste

Le anticipazioni di Un posto al sole di giovedì 13 e venerdì 14 aprile raccontano che al Caffè Vulcano l'atmosfera sarà ricca di speranza. Silvia, Diego e Nunzio saranno pronti a dare una nuova veste al locale e avranno la grinta giusta per affrontare la ripartenza. La signora Graziani si lascerà convincere dal suo nuovo socio e assumerà anche un social media manager per rilanciare l'immagine del locale. Tuttavia Alberto Palladini sarà spietato e non avrà nessuna intenzione di arrendersi e continuerà a tramare alle spalle di Silvia, dando il via a risvolti davvero imprevedibili.

Anticipazioni puntata di giovedì e venerdì: Roberto correrà da Lara

Le puntate di Un posto al sole, trasmesse giovedì 13 e venerdì 14 aprile, vedono i riflettori puntati sulla coppia formata da Marina e Roberto. Tra i due neo sposi l'armonia durerà davvero poco, perché per Ferri arriverà un'altra telefonata di Lara. La donna avviserà l'imprenditore di un'altra urgenza che riguarda Tommaso e lo costringerà a correre da lei.

Marina sarà molto infastidita dalla presenza ingombrante della signora Martinelli, ma per lei arriverà presto una piacevole sorpresa. Arnaud sarà a Napoli e spingerà Marina a prendere una decisione drastica che metterà in crisi Roberto.

Rosa si illuderà di poter tornare con Damiano

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che per Damiano, nelle prossime puntate, arriverà la delusione per aver perso Viola.

Il poliziotto, preso dallo sconforto, andrà al Caffè Vulcano, dove incontrerà Rosa. Tra i due ex ci sarà subito sintonia e complice qualche birra di troppo si creerà subito un'intimità che porterà alla passione. Dopo aver trascorso la notte a casa di Rosa, Damiano si risveglierà in preda ai sensi di colpa per quello che è successo e non avrà nessuna intenzione di tornare con la sua ex, mentre Rosa confiderà a Giulia di nutrire ancora delle speranze.