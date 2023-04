Saranno molteplici le situazioni che si intrecceranno a Terra amara, in onda su Canale 5 giovedì 13 e venerdì 14 aprile.

Al centro dell'attenzione ci saranno gli amanti segreti, ovvero Hunkar e Fekeli. Adesso che tutti sono a conoscenza della loro relazione, i due si decideranno a convolare a nozze. Non tutti, però, approveranno la notizia soprattutto i rispettivi figli della coppia. Demir perderà la calma, arrivando a bruciare gli oggetti della madre e spostando la nonna in un altro ospedale. E mentre Hunkar sarà turbata per la mossa di suo figlio, Yilmaz si sentirà tradito dal padre.

Per questo motivo il figlio di Fekeli gli consegnerà indietro le chiavi di casa.

Terra amara, trama 13/4: Fekeli chiede la mano a Hunkar

Dopo il malore di Azize, in ospedale saranno presenti sia Demir che Hunkar ma i due non si parleranno. L’erede degli Yaman, una volta scoperta la relazione clandestina tra sua madre e il suo peggior nemico, l’ha cacciata via di casa e le ha tolto la parola. Ma la situazione sarà destinata a peggiorare a causa del gesto inatteso di Fekeli Ali Rahamet. Quest’ultimo, infatti, si precipiterà in ospedale per chiedere la mano alla sua amata davanti agli occhi del figlio che, in preda alla rabbia, perderà la calma.

Demir minaccia Fekeli e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra Amara del giorno 13 aprile rivelano che, furioso, Demir arriverà a minacciare Fekeli e Yilmaz.

Il peggio sarà evitato soltanto con l’intervento provvidenziale di Sabahattin. Dopodiché, il figlio di Hunkar Demir brucerà le cose appartenenti a sua madre, ma il suo piano andrà ben oltre in quanto vorrà cancellarla dalla sua vita. A proposito di Sabahattin Arcan, si verrà a sapere della sua imminente partenza. A questo punto Mujgan lo pregherà di non lasciarla da sola, rivelandogli che il divorzio è stato ratificato.

Anticipazioni Terra amara 14/4: Hunkar non trova più la madre

All’interno della puntata di Terra amara di venerdì 14 aprile, tutta Cukurova sarà impegnata a parlare del futuro matrimonio tra Hunkar e Fekeli. Tra gli abitanti c’è chi approverà con positività questa svolta chi no. Infatti, le rispettive famiglie dei due innamorati storceranno il naso, ma la mossa peggiore in assoluto sarà compiuta da Demir.

Hunkar resterà profondamente turbata quando verrà a scoprire che cosa ha combinato suo figlio. Nel dettaglio, il giovane Yaman farà spostare Azize in un altro ospedale.

Yilmaz restituisce le chiavi di casa al padre

Non solo Hunkar, ma anche Fekeli dovrà vedersela con la furia cieca del proprio figlio. Gli spoiler di Terra amara riportano che Yilmaz vedrà come un tradimento la proposta di nozze fatta da suo padre a Hunkar. Sarà così che provvederà a restituire le chiavi dell’azienda e dell’abitazione all’uomo. Sabahattin proverà in tutti i modi a far ragionare Yilmaz, ma sarà del tutto inutile in quanto il ragazzo si mostrerà irremovibile.