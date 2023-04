L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e, le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione del 7 aprile rivelano che in studio c'è stato il caos.

A finire sotto attacco è stato il cavaliere Armando, che si è ritrovato messo alle strette da Aurora per una segnalazione che ha scatenato un vespaio di polemiche e critiche in trasmissione.

Scoppia il putiferio contro Armando: anticipazioni Uomini e donne registrazione 7 aprile

Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 7 aprile arrivano dalla pagina social di Lorenzo Pugnaloni, il quale ha fatto sapere che c'è stata una bufera in studio.

Al centro dell'attenzione è finito il cavaliere Armando, tra i volti più criticati di questa edizione.

Il motivo? Nel corso delle riprese è stata la dama Aurora a puntare il dito contro Armando, smascherandolo perché a quanto pare anche il cavaliere napoletano avrebbe un manager.

Aurora ha portato delle prove in studio e in tal modo ha messo alle strette il cavaliere napoletano, ribadendo il fatto che avesse una persona che lo starebbe seguendo in questo suo percorso nello studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Armando finisce al centro della bufera: anticipazioni Uomini e donne

Insomma una prova schiacciante ai danni di Armando, che a quel punto si è ritrovato messo alle strette e ha dovuto fare i conti con un bel po' di critiche in studio.

Le anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e donne del 7 aprile 2023 rivelano che il primo a puntare il dito contro Armando è stato Gianni Sperti.

Tra i due non corre buon sangue e, nel corso delle riprese di questo venerdì pomeriggio, Gianni ha colto la palla al balzo per polemizzare contro Armando, dato che lui stesso più volte ha criticato i vari protagonisti del trono over perché sarebbero alla ricerca di visibilità (Armando ha accusato Paola di avere un manager), ma a quanto pare farebbe la stessa cosa.

Armando lascia lo studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 7 aprile

A puntare il dito contro Armando, oltre a Gianni Sperti, ci ha pensato anche Riccardo Guarnieri, un altro volto della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi che non nutre stima nei confronti del cavaliere napoletano.

Anche in questo caso non sono mancate frecciatine e accese discussioni in studio, tanto che Armando ha preso una decisione inaspettata.

Le anticipazioni di questa registrazione di Uomini e donne rivelano che, dopo le critiche e gli attacchi ricevuti, Armando ha abbandonato lo studio della trasmissione di Maria De Filippi.