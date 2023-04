Giorgio Manetti torna a parlare di Gemma a distanza di un po' di anni dalla fine della loro storia d'amore a Uomini e donne.

In una recente intervista concessa al settimanale "Nuovo Tv", l'ex cavaliere del trono over ha ammesso di aver perdonato Gemma e non ha nascosto che, nel caso in cui dovesse aver modo di rivederla, prenderebbe volentieri un caffè in sua compagnia.

'L'ho perdonata, ma non dimentico': Giorgio spiazza su Gemma Galgani

Nel dettaglio, Giorgio Manetti a distanza di diversi anni dalla fine della sua tormentata storia d'amore con Gemma Galgani, ha ammesso di essere riuscito a lasciarsi alle spalle il passato e quindi di essere pronto a voltare pagina definitivamente.

I due, infatti, dopo la fine della loro storia non si erano lasciati in buoni rapporti: Gemma aveva lanciato delle stoccate al vetriolo nei confronti del cavaliere toscano, salvo poi vivere nel rimorso e nel rimpianto della fine di questa storia.

"Dopo la fine della nostra storia ha continuato ad attaccarmi e offendermi in tv. L'ho perdonata, ma non dimentico", ha dichiarato l'ex volto storico del trono over.

"Se dovesse capitare di incontrarla casualmente, mi siederei volentieri a parlare con lei, sorseggiando un buon caffè. Se mi cercasse lei, io non direi di no", ha aggiunto ancora il cavaliere che potrebbe così rimettersi in gioco con la sua ex fiamma.

'Non lascerebbe mai Uomini e donne', la frecciatina di Giorgio contro Gemma Galgani

Tuttavia, Giorgio non ha risparmiato neppure una frecciatina nei confronti della sua ex fiamma e del suo percorso a Uomini e donne di questi anni, ammettendo che secondo lui non lascerebbe mai la poltrona.

"Le sue sono solo fandonie. Se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe.

Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e donne per nessun motivo", ha sentenziato Giorgio Manetti mettendo in discussione la veridicità del percorso di Gemma in trasmissione.

In attesa di scoprire se la dama torinese replicherà alle parole di Giorgio, si vocifera che nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne, possa esserci una sorta di rimpatriata in studio.

Giorgio pronto a tornare in studio dalla sua ex Gemma?

A quanto pare, infatti, lo scopo della redazione sarebbe quello di riuscire a riportare in studio il cavaliere toscano e in tal modo metterlo "faccia a faccia" con la sua ex fidanzata storica.

Un ritorno che non passerebbe affatto inosservato, dato che la love story tra Gemma e Giorgio è stata una delle più chiacchierate e travagliate tra quelle raccontate nel corso degli anni in trasmissione e saprebbe sicuramente intercettare e conquistare ancora il gradimento del pubblico.