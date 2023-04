Alessio Campoli è uno dei due corteggiatori che Lavinia Mauro ha portato sino alla fine del suo percorso a Uomini e donne. Campoli, definito come 'Alessio il moro', non è stato scelto dalla tronista che gli ha preferito Alessio Corvino. Cosa si sa di Campoli? Ha 27 anni ed è di Roma. Non è un volto sconosciuto al pubblico di U&D, visto che in passato è stato fidanzato con l'ex tronista Angela Nasti.

Campoli è la non scelta di Lavinia Mauro a Uomini e donne

La puntata della scelta di Lavinia Mauro a Uomini e donne è stata registrata lo scorso 1 aprile.

In attesa della messa in onda su Canale 5 della puntata, le anticipazioni rivelano che la tronista ha scelto di uscire dal programma con Alessio Corvino. Niente da fare quindi per l'altro corteggiatore Alessio Campoli. É lui la non scelta di Lavinia. Un po' lo si sospettava e quindi non è stata una sorpresa. Anche lo stesso Campoli in una delle ultime puntate, aveva confessato di essere ormai certo di non essere la scelta della tronista. In effetti la sua previsione si è rivelata esatta, così come quella della maggioranza del pubblico che segue U&D.

Chi è Alessio Campoli di Uomini e donne: è l'ex di Angela Nasti

Il pubblico di Uomini e donne, ha seguito con interesse il percorso di Lavinia Mauro.

Uno dei più lunghi della, storia del programma, visto che è durato quasi sette mesi. I telespettatori hanno avuto modo di rivedere Alessio Campoli in studio e di conoscerlo meglio. Va ricordato infatti che 'Alessio il moro' aveva già partecipato in passato al programma di Maria De Filippi come corteggiatore di Angela Nasti.

Alla fine era stato scelto dall'allora tronista ma, la loro storia, lontana dai riflettori non durò a lungo. Si sta parlando della stagione televisiva 2018/2019.

U&D: Alessio Campoli è di Roma e ha 27 anni

Dalle informazioni apparse in rete, si sa che Campoli ha 27 anni ed è di Roma, proprio come Lavinia. Lavora nel campo dell'edilizia ed è anche un dj.

Sul suo profilo Instagram che vanta oltre 189mila follower, pubblica vari video e scatti che lo ritraggono nella vita di tutti i giorni e pure negli studi di registrazione. Era stata Lavinia a chiedere alla redazione di Uomini e donne di poterlo conoscere. Ed ecco che Campoli si era palesato in studio, iniziando a corteggiare la tronista. Il loro percorso è stato caratterizzato da alti e bassi, sino all'epilogo finale, dove Lavinia gli ha preferito l'altro corteggiatore Alessio Corvino. Dalle anticipazioni riguardanti la scelta, si sa che Campoli, nonostante non sia stato scelto, si è comportato da signore. Non ha fatto scenate, ma anzi, ha abbracciato la tronista dimostrandole tutto il suo affetto.