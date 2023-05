All'interno della famiglia allargata di Albano Carrisi starebbe consumando una nuova faida. Secondo un retroscena fornito da Dagospia, Romina Power si sarebbe detta contraria alla presenza di Loredana Lecciso al nuovo show del cantante pugliese in programma all'Arena di Verona. Per non creare problemi, la stessa Lecciso avrebbe deciso di fare un passo indietro.

Il retroscena di Dagospia

In occasione del suo 80esimo compleanno, Albano sarà protagonista di uno show presso l'Arena di Verona dal titolo "Al Bano 4 volte 20".

Il cantante in varie occasioni ha confidato che gli piacerebbe vedere la sua famiglia allargata insieme almeno per una volta.

A quanto pare però neanche stavolta il suo desiderio sarebbe stato accolto. Secondo un retroscena fornito da Dagospia, ci sarebbero nuovi attriti: "Si sussurra che Romina Power non gradisse la presenza di Loredana Lecciso come ospite nello show".

A quel punto l'attuale compagna di Albano Carrisi avrebbe deciso di fare un passo indietro, per evitare spiacevoli episodi durante un giorno di festa. La cantante italo-americana è stata definita dal sito di Roberto D'Agostino "Rovina Power", poiché avrebbe cercato di mettere i bastoni tra le ruote per l'ennesima volta al suo ex marito.

Il rapporto tra Romina Power e Loredana Lecciso

Romina Power è l'ex moglie di Albano, mentre Loredana Lecciso è la sua attuale compagna.

Tra le due donne non è mai corso buon sangue e anzi, in più occasioni Romina Power e Lecciso si sono lanciate frecciatine a vicenda. Per esempio, lo scorso anno Lecciso ospite da Mara Venier ha menzionato la cantante italo-americana, ma la conduttrice ha prontamente troncato il discorso spiegando di avere ricevuto una diffida dall'artista: "Cercheremo di evitare questo".

In una recente intervista anche Jasmine Carrisi (figlia di Loredana e Albano) ha rivelato di non avere alcuna tipo di rapporto con Romina Power, nonostante sia in contatto con i primi tre figli di suo padre.

Al Bano: allo show sul palco tutti i figli

Lo show del "Leone di Cellino San Marco" verrà trasmesso su Canale 5, ma al momento non è stata definita la data di messa in onda.

Stando alle anticipazioni, Al Bano ha voluto fortemente questo concerto per festeggiare i suoi 80 anni e i 60 anni di carriera. Tra gli ospiti presenti sul palco si esibiranno con lui tutti i figli (Romina jr, Yari, Cristel e Jasmine) e l'ex moglie Romina Power. Ma non solo, ci saranno anche altri artisti come Iva Zanicchi, I Ricchi e Poveri, Gianni Morandi, Umberto Tozzi e Renato Zero.

Nel caso il retroscena di Dagospia dovesse essere confermato, l'unica grande assente al grande show del cantante pugliese sarebbe proprio Loredana Lecciso.