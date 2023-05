In Terra Amara Saniye inizierà a notare che Gaffur si comporta in modo strano. Crederà che il marito abbia combinato qualcosa di losco, anche perché ha scoperto che Behice lo ricatta. Vorrebbe aiutarlo, così andrà da lui e gli chiederà dei chiarimenti. Dopo un iniziale tentennamento, Gaffur le farà una rivelazione scottante: è stato lui a uccidere Hatip, anche se l'omicidio non è stato volontario.

Saniye scopre che Behice ricatta Gaffur

Saniye si accorgerà che Gaffur non si comporta come al solito: c'è qualcosa che lo turba e vorrà scoprirlo al più presto, così gli chiederà cosa c'è che non va.

Lui in un primo momento negherà di avere qualcosa, non vorrà che la moglie venga a conoscenza di ciò che lo tormenta.

Saniye, però, non si farà convincere da una risposta abbastanza approssimativa: sa che nella vita del marito sta succedendo qualcosa, visto che Behice lo sta ricattando. È evidente che la donna sappia qualcosa di losco sul suo conto, così insisterà.

La confessione di Gaffur

Gaffur diventerà sempre più nervoso e si deciderà a confessarle un segreto, che se venisse scoperto potrebbe cambiare le loro vite. Sentendo queste parole Saniye si preoccuperà sempre di più e non riuscirà a immaginare in quale guaio si sia cacciato il marito.

Finalmente arriverà la rivelazione: è stato lui a uccidere Hatip, è stato un incidente, ma purtroppo è lui il suo assassino.

Saniye rimarrà scioccata nel sentire la sua confessione.

Sermin sa che Gaffur ha ucciso Hatip

Gaffur le rivelerà che il tutto è successo solo per una questione di soldi: Hatip l'ha ricattato per tanto tempo, ma quando Gaffur è riuscito ad affrontarlo, lì è successo il fattaccio. I due si sono scontrati e nella colluttazione è partito accidentalmente un colpo d'arma da fuoco, che è stato fatale per Hatip.

L'omicidio di Hatip ha avuto come spettatrice Sermin ed è stata lei a raccontare tutto a Behice, per questo motivo la donna lo sta ricattando: se non farà tutto quello che gli chiede, andrà dritta alla polizia a denunciarlo.

Gaffur finirà in prigione?

Saniye si preoccuperà parecchio per il futuro della sua famiglia: la situazione è molto critica e Gaffur potrebbe finire in prigione.

Secondo lei la cosa migliore sarebbe andare da Demir e rivelargli ciò che è successo, forse lui potrebbe intercedere per far sì che Gaffur non rimanga a lungo dietro le sbarre.

Saniye sarà furiosa con Gaffur, questa volta ha veramente superato ogni limite e si è lasciato incantare dalla sete di ambizione. La donna temerà che questa vicenda possa rovinare anche il futuro di Üzüm, una bambina che per la sua tenera età ne ha già passate tante. Gaffur finirà realmente in prigione?