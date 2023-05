"Non ho ottant’anni ma quattro volte venti. Mi sento un ulivo che cammina, che vola": ad esprimersi in questi termini Al Bano Carrisi al settimanale Oggi, che gli ha di recente dedicato un'intervista in occasione dei suoi 80 anni (la data in rosso sul calendario al riguardo è quella del 20 maggio).

Tra le tante 'confessioni' anche un retroscena inedito sulla fine del matrimonio con Romina Power che sarebbe finito per via della marijuana: si, pare che l'artista italo-americana fosse solita fumare diverse volte al giorno con ovvie conseguenze sul suo stato di salute psicofisica e sul modo di comportarsi nel quotidiano.

Le dichiarazioni di Albano

La coppia formata da Albano Carrisi e Romina Power è stata una delle più belle e popolari dello showbiz italiano, al punto che numerosi fan hanno spesso sperato nel corso di questi anni in una loro riappacificazione.

Perchè la cosa non fosse possibile l'ha spiegato direttamente lui, Al Bano: "Lo dico per la prima volta: il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un'altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni.

Fu l’inizio della fine".

Carrisi: 'La mia ignoranza è stata il mio salvagente'

Andando a ritroso nel tempo, nel corso dell'intervista Albano Carrisi ha ricordato anche il momento in cui conobbe Romina Power.

All'epoca nessuno sapeva della loro relazione, fino a quando sono stati fotografati insieme in quel di Cannes: "Finire su Oggi, mi fece piacere.

Non sapevo nulla della vita di Romina Power, la mia ignoranza è stata il mio salvagente, se no mai sarei andato a cercare una così. Tra l’altro il suocero non c’era più, ma la suocera mi osteggiava. Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano precise: sfruttalo, spremilo per bene e poi mandalo a quel paese".

Dopo la fine del matrimonio la normale sofferenza terminata la quale c'è stato l'incontro con Loredana Lecciso: "Non finirò mai di ringraziarla perché quando Romina se ne andò portò via anche i ragazzi e qui non c’era più nessuno. Loredana mi ha dato due figli meravigliosi, qui è tornata la vita, la casa si è riempita di bambini, di casino, come deve essere una casa".

"Poi però ha fatto scelte che non ho condiviso per niente" ha sentenziato sempre Al Bano, riferendosi alla crisi vissuta ad un certo punto dai due. Interrogato su come veda il suo futuro ha chiosato: "Lo immagino identico al passato".