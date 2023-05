La finale di Amici 22 si è da poco conclusa, ma dietro le quinte si lavora già per Amici 23. Stando ad un retroscena, Raimondo Todaro potrebbe non essere riconfermato come coach all'interno del talent show. Stando ad alcune voci di corridoio, pare che l'insegnante di latino americano abbia avuto una discussione con Maria De Filippi e quest'ultima l'avrebbe definito presuntuoso.

I rumor su Todaro

Raimondo Todaro ha chiuso l'edizione di Amici di Maria da trionfatore: Mattia Zenzola infatti, è stato un suo allievo.

Nonostante l'ottimo risultato portato a casa, ad Amici 23 il maestro di danza potrebbe non essere riconfermato nel suo ruolo.

Stando ad alcuni rumor, durante la messa in onda del serale ci sarebbe stata una discussione tra Raimondo Todaro e Maria De Filippi: la conduttrice pavese sarebbe arrivata a definire l'insegnante un presuntuoso sempre alla ricerca di "complotti" contro di lui. Ovviamente, si tratta di pettegolezzi, poiché né la redazione del talent show né lo stesso coach ha confermato i rumor sul suo futuro.

Le ipotesi sul futuro dell'insegnante

I rumor sulla riconferma di Raimondo Todaro non si placano.

Stando alle varie ipotesi formulate sul web, sembrerebbe che l'insegnante possa anche tornare in Rai, esattamente a Ballando con le Stelle. Due anni fa, Todaro decise di passare alla concorrenza abbandonando il dance show di Milly Carlucci.

Quest'ultima, sebbene abbia augurato il meglio al maestro, si era detta delusa per avere saputo il tutto all'ultimo momento.

Milly Carlucci aveva voluto Todaro anche come coreografo de Il Cantante Mascherato. Per questo motivo aveva commentato l'uscita di scena dell'insegnante con rammarico. Lo scorso anno Todaro ha lavorato con Lorella Cuccarini, mentre quest'anno con Arisa e ha portato alla vittoria Mattia Zenzola.

Il futuro degli altri coach

Stando a quanto riferito da Il Messaggero, chi non sarebbe sulla graticola per Amici 23 sono Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: il primo non è riuscito a portare alcun allievo in finale, mentre la seconda ha fatto da coach a Isobel.

Arisa, invece, potrebbe dire addio al talent show di Maria De Filippi per dedicare tempo alla musica.

In merito a Emanuel Lo, non dovrebbe esserci alcun problema su un'eventuale riconferma. Per quanto riguarda Lorella Cuccarini, al momento non è trapelato nulla, ma la showgirl potrebbe essere riconfermata: lo scorso anno Cuccarini era insegnante di "ballo", mentre quest'anno è passata nella categoria "canto" e fin da subito ha creduto nel talento di Angelina Mango.

Anche in questo caso è bene prendere la notizia con le pinze, poiché da parte della produzione non c'è alcuna conferma o smentita.