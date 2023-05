L'appuntamento con Uomini e donne 2023/2024 è confermato da settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Il talk show tornerà in onda dopo la consueta pausa estiva, quando verrà sostituito dalla soap opera La promessa, che terrà compagnia al pubblico dal 29 maggio.

Intanto si pensa già al cast della prossima stagione: tra i papabili ritorni in scena potrebbe esserci quello di Ida Platano.

Chi c'è nel cast di Uomini e donne 2023/2024: Gemma Galgani non lascia il programma di Canale 5

L'appuntamento con Uomini e donne 2023/2024 prevede il ritorno del trono over e dei suoi protagonisti, pronti a rimettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.

Tra i volti confermati spicca quello di Gemma Galgani: la dama torinese non ha alcuna intenzione di mollare la presa e, in una recente intervista ha ammesso che intende andare avanti anche fino agli 80 anni, con la speranza di poter trovare davvero quello giusto.

Riconferma in arrivo anche per Armando Incarnato: lo storico cavaliere napoletano, presente in trasmissione da svariati anni, e ancora alla ricerca di una donna che possa essere quella giusta per lui.

Veronica dice no al ritorno nel cast di Uomini e donne a settembre

Nel cast della prossima edizione di Uomini e donne sicuramente non ci sarà Veronica Ursida, l'ex dama del trono over assente in trasmissione da un po' di stagioni.

In una delle sue ultime interviste Veronica ha smentito la notizia legata al suo papabile ritorno in studio nel corso della prossima edizione, ammettendo di voler andare avanti e di essere interessata a nuove proposte lavorative.

L'ex dama del trono over, ad esempio, ha svelato che le piacerebbe poter partecipare al Grande Fratello Vip, la cui nuova edizione è in programma da settembre nella fascia serale di Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.

Ida Platano verso il ritorno nella nuova stagione di Uomini e donne 2023/2024

Tra i papabili ritorni a Uomini e donne spicca anche Ida Platano, la dama siciliana che proprio quest'anno è uscita di scena dalla trasmissione per viversi la sua favola d'amore con Alessandro Vicinanza, lontani dai riflettori.

Nelle ultime settimane si sono rincorse voci legate a una crisi in corso tra i due volti del trono over e si parla addirittura di rottura definitiva.

Voci alimentate da una serie di frasi sospette che sia Ida che Alessandro hanno postato in queste ultime ore sui loro profili social.

Nel caso in cui la rottura dovesse essere confermata, per la dama siciliana potrebbe riaprirsi la porta del trono over di Uomini e donne