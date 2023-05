Il daytime di Amici che è andato in onda il 1° maggio, è stato anche l'ultimo per Cricca: il cantante è stato eliminato al termine della settima puntata e, anche se a malincuore, ha dovuto dire addio alla casetta e ai compagni. Il giovane ha avuto un crollo quando ha abbracciato Isobel, che gli ha promesso che si rivedranno una volta finito il programma. I commenti che Wax e Benedetta hanno fatto sulla coppia, però, stanno alimentando le voci su una rottura voluta dalla ballerina e quindi "subita" da Giovanni.

Aggiornamenti sugli amori di Amici

Prima di uscire dalla casetta di Amici Cricca ha pianto tra le braccia di Isobel: l'ormai ex allievo, infatti, non ha trattenuto le lacrime e lo sconforto quando ha realizzato quello che stava per accadere.

Mentre la ballerina lo abbracciava e lo rassicurava sul fatto che si sarebbero rivisti una volta terminata l'esperienza di entrambi nel talent-show, il giovane singhiozzava e non riusciva a dire neppure una parola.

"Ci rivedremo, la mia è una promessa", ha sussurrato l'australiana in inglese al compagno di classe con il quale ha fatto coppia per qualche mese.

Nel salutare gli altri semifinalisti, poi, Giovanni si è lasciato andare ad una vera e propria dichiarazione d'amore nei confronti della fidanzata (o ex, questo punto non è mai stato chiarito): "A voi voglio un bene dell'anima, a lei la amo".

La frecciatina della latinista di Amici

Il saluto tra Cricca e Isobel, però, ha confuso ancora di più gli spettatori del programma: da settimane, infatti, si vociferava di una rottura tra i due allievi, un allontanamento voluto dalla ballerina.

Il cantante ha pianto più volte dedicando canzoni d'amore alla compagna di classe, che ha sempre reagito in modo piuttosto freddo e distaccato.

Dopo che il giovane ha lasciato la casetta (tra le critiche di quei fan di Amici che lo hanno ribattezzato il "cocco di Maria" per i gesti d'affetto che la conduttrice ha rivolto soltanto a lui davanti alle telecamere, ignorando gli altri), i semifinalisti hanno detto apertamente cosa mancherà di lui nella quotidianità.

Se Mattia e Aaron l'hanno definito come il "papà" del gruppo per l'importanza che aveva, Wax ha commentato così il rapporto che ha instaurato con Cricca in questi mesi: "Veniva da me e mi chiedeva consigli per Isobel".

"Non è andata troppo bene, allora è colpa tua", ha replicato con ironia Benedetta lasciando intendere che la storia d'amore sarebbe naufragata proprio come gran parte del pubblico ha ipotizzato nell'ultimo periodo.

Attesa per l'ultima registrazione di Amici

Il commento di Benedetta, unito alle lacrime di Cricca e alla fredde reazioni di Isobel, portano a pensare che la relazione nata nella casetta di Amici abbia subito quantomeno uno stop.

Dopo aver mostrato i primi baci che gli allievi si sono scambiati nell'abitazione che li ospita dallo scorso settembre, gli addetti ai lavori hanno deciso di non occuparsi più di questa storia e di quello che è successo tra i due di recente.

I fan, dunque, si devono accontentare di piccoli indizi e di parole dette a mezza bocca per capire se la ballerina ha davvero lasciato il cantante durante il serale.

A proposito della gara, giovedì 4 maggio sarà registrata l'ottava puntata e la giuria sceglierà i finalisti della ventiduesima edizione del talent-show.

A giocarsi quest'opportunità saranno: Isobel e Aaron per il team Zerbi-Celentano, Maddalena e Angelina per Cuccarini-Emanuel Lo, Mattia e Wax per Arisa-Todaro.

A differenza dell'anno scorso, in semifinale non dovrebbe essersi il "tutti contro tutti": le squadre non sono state sciolte e, salvo colpi di scena, anche sabato prossimo la competizione sarà la solita.