Nelle anticipazioni turche di Terra Amara, che vedremo prossimamente in Italia, i numerosi seguaci della soap opera potranno assistere ad una serie di avvenimenti sorprendenti.

In particolare Sermin verrà investita con il pick up da Saniye, la donna sarà convinta che non si sia trattato assolutamente di un incidente.

Terra amara: fa sempre più discutere il comportamento di Sermin

Nelle prossime puntate di Terra amara, Sermin risulterà essere sempre più autoritaria e prenderà decisioni invasive a villa Yaman, sceglierà ad esempio la disposizione dei mobili senza consultarsi nemmeno con Zuleyha.

Questo suo comportamento non piacerà affatto a Lutfiye che le chiederà spiegazioni rimproverandola.

Sermin reagirà malamente alle parole della donna e avrà uno screzio anche con Saniye, quest'ultima continuerà a non vedere di buon occhio le prese di posizione della donna su situazioni e decisioni che non la riguardano minimamente.

Saniye verrà presa da un momento di rabbia e deciderà di farla pagare molto cara a Sermin, prenderà l'auto della fattoria e facendo marcia indietro investirà Sermin fingendo di non averla vista.

Terra amara, anticipazioni: Sermin investita con l'auto, è stato un incidente?

Nei momenti successivi all'accaduto Saniye avrà un atteggiamento ben preciso, si comporterà infatti come se fosse stato solamente un incidente.

Sermin verrà portata in ospedale, anche se da subito non sembreranno esserci ferite particolarmente gravi.

La donna sarà dimessa quasi immediatamente e le verrà riscontrata una frattura alla gamba, rientrerà quindi alla villa e ad aspettarla ci saranno Saniye con gli operai e tutti si dimostreranno preoccupati per le sue condizioni fisiche.

Sermin, però, non si farà impietosire dal comportamento tenuto dalla capomastro e comincerà a pensare che l'incidente a lei occorso non sia stato casuale e mediterà di vendicarsi. Sermin sarà convinta del fatto che Saniye l'abbia investita volontariamente e comunicherà alla stessa di volersi vendicare di lei.

Saniye cercherà in tutti i modi di far desistere la donna dai suoi intenti, cercando di farle comprendere che i suoi pensieri non corrispondono assolutamente a verità.

La capomastro rincarerà la dose affermando di essersi preoccupata molto per ciò che le è accaduto.

Ai telespettatori non resterà che seguire le prossime puntate della seguitissima soap opera turca Terra amara per scoprire cosa accadrà in merito.