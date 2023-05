Elio Servo é uno dei nuovi cavalieri del parterre Over di Uomini e donne. Il 65enne ha attirato l'attenzione del pubblico per i continui scontri con Tina Cipollari [VIDEO]. Liti furibonde che lo hanno visto arrivare a minacciare di querelare l'opinionista. Si sa inoltre che Elio è un manager di un'azienda che si occupa di prodotti petroliferi.

Chi è Elio Servo di Uomini e donne: ha 65 anni e la passione per le barche

A Uomini e donne da qualche settimana è arrivato un nuovo cavaliere. Si tratta di Elio Servo, un uomo di 65 anni originario della Campania.

Abita a Bacoli in provincia di Napoli ed èun grande tifoso della squadra partenopea. Ha anche una grande passione per le barche. Possiede infatti un gozzo cabinato in legno, ormeggiato proprio nella città in cui vive. Per quanto riguarda il suo percorso di studi, si sa che ha frequentato il Liceo Scientifico Portano, per poi diplomarsi nel 1976 preso il Liceo Scientifico Leon Battista Alberti.

Insulti e offese tra Tina e Elio nello studio di U&D: arriva la querela?

Dalle informazioni apparse in rete, si sa inoltre che Elio è divorziato e ha un figlio che lo ha reso nonno di un nipotino. Da qualche settimana siede nel parterre del Trono Over di Uomini e donne. Inizialmente si è avvicinato a Gemma Galgani e poi a Paola Ruocco.

Sin da subito, il suo atteggiamento ha diviso sia gli opinionisti che i telespettatori. Soprattutto per via del suo comportamento ambiguo con Gemma. Dopo essere usciti insieme per una cena, Elio ha dichiarato di voler chiudere la frequentazione con la dama di Torino, visto che la considera come un'amica. Peccato che nei giorni a seguire, il cavaliere abbia continuato ad inviare messaggi a Gemma, illudendola.

Ecco perché, Tina Cipollari ha cominciato ad attaccarlo pesantemente in studio. Tra i due sono volati insulti ed offese. La situazione si è fatta sempre più tesa nel momento in cui Elio ha minacciato di querelare l'opinionista.

Che lavoro fa Elio Servo? È un manager di una società di prodotti petroliferi

Gli scontri tra Tina e Elio sono destinati a continuare anche nelle prossime puntate di Uomini e donne.

Le anticipazioni relative alle ultime registrazioni, parlano di nuove discussioni senza esclusione di colpi tra l'opinionista e il cavaliere. Durante una delle recenti liti, Elio ha fatto cenno al suo lavoro. In particolare, ha fatto presente di essere una persona conosciuta in tutta Italia proprio per via della sua occupazione. Ecco perché in molti, si sono domandati quale lavoro svolga Elio Servo. Sbirciando in rete, si è scoperto che il cavaliere campano è un manager di una azienda che si occupa di prodotti petroliferi e di impiantistica industriale. Detto questo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Uomini e donne per scoprire come si evolverà il percorso di Elio.