Cancellata la registrazione di Amici 2023 in programma giovedì 4 maggio. L'appuntamento con il talent show condotto da Maria De Filippi si avvia verso le battute finali di questa edizione, ma proprio in queste ultime ore è arrivata una notizia che potrebbe portare a uno slittamento delle ultime puntate in onda su Canale 5.

Cancellata la registrazione della semifinale di Amici 2023: il talent show si ferma

L'appuntamento con il serale di Amici 2023 si avvia verso le fasi finali di questa edizione, che tutte le settimane appassiona una media di oltre quattro milioni di spettatori su Canale 5.

Le sorprese non mancheranno dato che nel corso dell'ottava puntata dello show è prevista l'eliminazione di un altro concorrente e la proclamazione di quelli che accederanno alla finale di questa ventiduesima edizione.

Tutto era ormai pronto per la nuova registrazione del 4 maggio, ma alla fin, le riprese di questa settimana sono state annullate e di conseguenza è a rischio anche la messa in onda della puntata su Canale 5.

Il Covid-19 ferma l'appuntamento con Amici 2023: annullata la registrazione del 4 maggio

Il motivo? Secondo quanto riportato dalla giornalista Mirella Dosi, al momento ci sarebbero 14 persone che fanno parte della squadra e del cast di Amici 22 positive al Covid-19 dopo.

Di queste quattro sarebbero gli allievi attualmente in gara, mentre le altre dieci sarebbero tecnici che partecipano ogni settimana alle riprese dello show di Maria De Filippi.

Una cifra che ha spinto la produzione a cancellare la registrazione inizialmente prevista per giovedì 4 maggio.

Questa settimana la messa in onda del talent show apparirebbe fortemente in bilico e di conseguenza potrebbe saltare anche la messa in onda della puntata in onda sabato sera su Canale 5.

A rischio l'ottava puntata del serale di Amici 2023 su Canale 5

Al momento non si hanno notizie certe su quando verrà recuperata la registrazione della semifinale di Amici 22.

Le riprese potrebbero essere posticipate a venerdì pomeriggio oppure non si esclude che, nel caso in cui gli allievi dovessero risultare negativi al Covid-19 nei prossimi giorni, si possa procedere con la messa in onda in diretta dello show nel prime time del 6 maggio.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, in queste ore anche il cantante Cricca (ultimo concorrente eliminato dalla settima puntata del serale) è tornato sui social annunciando di non stare bene e di aver bisogno di un po' di riposo.