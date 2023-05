Continuano a trapelare indiscrezioni poco rassicuranti sul futuro di Amici 22: nel primo pomeriggio di martedì 2 maggio, infatti, è stato ufficializzato l'annullamento della registrazione prevista per giovedì prossimo. Le riprese della semifinale, dunque, sono rimandate a data da destinarsi e si fa sempre più concreta l'ipotesi che il Coronavirus sia arrivato in casetta; la giornalista Mirella Dosi, ad esempio, sostiene che al momento sarebbero risultati positivi 4 allievi e 10 tecnici.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Non accennano a placarsi le voci su possibili contagi da Coronavirus nella casetta di Amici 22: da qualche giorno, infatti, giornalisti e siti d'informazione sostengono che almeno un paio di allievi sarebbero risultati positivi al controllo settimanale dei tamponi.

Giuseppe Candela è stato il primo a lanciare l'indiscrezione sullo slittamento al quale stava andando incontro l'ottava puntata del talent-show: qualora tra i ragazzi del cast ci fossero realmente dei casi Covid, sarebbe stato inevitabile il rinvio delle riprese previste tra due giorni esatti.

Notizia di questi minuti, è che la registrazione di giovedì 4 maggio è stata annullata: a confermarlo sono state le pagine Twitter che ogni settimana riportano le anticipazioni dettagliate di tutto quello che accade in studio.

Nuovi rumor sui protagonisti di Amici

Stando alla notizia che sta impazzando sui social network, non si conosce ancora la nuova data in cui si registrerà la semifinale del talent di Maria De Filippi.

"A quanto pare, i positivi non sono solamente due, ma vedremo se nei prossimi giorni si saprà altro", si legge ancora su Twitter accanto alla cancellazione ufficiale delle riprese fissate per giovedì 4.

Meno di 24 ore fa, inoltre, Amedeo Venza aveva fatto i nomi di due allievi che sarebbero risultati positivi al tampone: l'influencer ha fatto sapere che Mattia e Maddalena di Amici avrebbero il Coronavirus ma che le loro condizioni di salute sarebbero buone.

Stando a un'indiscrezione che i siti stanno condividendo in queste ore, un'altra giornalista avrebbe saputo qualcosa in più su quello che starebbe accadendo dietro le quinte del format di Canale 5, ovvero il motivo per il quale l'ottava puntata del serale non sarà registrata quando era previsto.

Silenzio da chi lavora ad Amici

La giornalista Dosi, infatti, ha risposto così ad un'amica che le chiedeva delucidazioni su quello che starebbe succedendo ad Amici, in particolare sui presunti casi Covid tra gli allievi della scuola.

"I numeri salgono: al momento sono 4 ragazzi e 10 tecnici", è questo il commento che l'addetta stampa Mirella ha scritto sui social network poche ore prima che venisse ufficializzata la cancellazione della registrazione del 4 maggio.

Attualmente, però, gli addetti ai lavori non hanno dato spiegazioni sul perché giovedì prossimo non ci saranno le riprese della semifinale: questo silenzio potrebbe dipendere dalla necessità di chi lavora per il programma di non rendere pubblico l'arrivo del Coronavirus nel cast (a quanto pare non solo tra i titolari ma anche tra le persone che frequentano gli studi da dietro le quinte).

Questo slittamento dovrebbe incidere anche sulla messa in onda degli ultimi due appuntamenti del serale di Amici: sabato 6 era prevista l'ottava puntata (durante la quale la giuria avrebbe dovuto scegliere i finalisti di quest'anno), mentre domenica 14 maggio quella della finalissima in diretta.

Per ora non si sa se ci sarà qualche ritardo anche nella programmazione, ma è molto probabile che questo accada, visto che le riprese della semifinale sono rinviate a data da destinarsi,