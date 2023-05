Mancano pochi giorni alla finale di Amici 2023 che sarà trasmessa in diretta domenica 14 maggio su Canale 5. Il talent show di Maria De Filippi è arrivato alla fine della ventiduesima edizione e quest'anno ci sarà una novità molto importante che riguarda il meccanismo della finalissima. A differenza dello scorso anno, infatti, i quattro allievi in sfida saranno giudicati esclusivamente dal pubblico da casa che con il televoto decreterà il vincitore assoluto. A contendersi la coppa del vincitore saranno i cantanti Wax e Angelina e i ballerini Mattia e Isobel.

Finale di Amici: domenica 14 maggio uno dei quattro ragazzi alzerà la coppa del vincitore

Amici 22 è giunto al capolinea e anche quest'anno il programma di Maria De Filippi è pronto a regalare un sogno ai talentuosi ragazzi. A sfidarsi saranno Isobel, Angelina, Mattia e Wax che di fatto sono stati fino a questo momento i preferiti dalla giuria del talent show. A dare un voto alle esibizioni di tutti i ragazzi di Amici fino alla semifinale sono stati Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffrè, ma per l'ultimo appuntamento tutto cambierà. Il sito di witty tv, infatti, ha reso noto il regolamento della finale di questa edizione e il pubblico sarà sovrano. Lo scorso anno, il pubblico ha espresso il suo voto insieme alla giuria, ma per l'edizione 2023 saranno i telespettatori a decidere tutto.

Isobel, Mattia, Angelina e Wax in gara per il podio

I quattro finalisti di Amici 22 stanno preparando le ultime esibizioni per le sfide che valgono la vittoria finale. Durante la serata in diretta di domenica 14 maggio, Isobel Kinnear, Mattia Zenzola, Wax e Angelina Mango saranno pronti a dare il meglio di sé per l'ultima corsa verso il sogno di alzare la coppa del vincitore.

Ogni singola sfida che si disputerà sul palco di Canale 5 quest'anno sarà giudicata esclusivamente dal pubblico, come specifica il sito ufficiale del programma. Ognuno, quindi, potrà esprimere il suo voto sin dall'inizio della puntata attraverso il codice abbinato al suo allievo preferito e sostenerlo per farlo avanzare nella lunga gara.

Il giudice sovrano sarà il pubblico per tutta la gara

Amici 2023 terminerà con una puntata in diretta in cui si susseguiranno numerose sfide a eliminazione tra i quattro alunni. Ogni singola sfida, suddivisa in manches, sarà valutata dal pubblico a casa e quindi Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Gioffré potranno godersi lo spettacolo. Per questa volta il giudizio della giuria non avrà nessun peso ai fini della gara, anche se è stato fondamentale per decretare i quattro finalisti. Anche quest'anno Amici ha conquistato il cuore di molti telespettatori, raggiungendo fino a 4 milioni di affezionati.