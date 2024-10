Banu scoprirà che Zeynep ha tradito Emir avvertendo Kemal dell'arrivo della polizia nella puntata di Endless Love di lunedì 28 ottobre. Le anticipazioni rivelano che la donna telefonerà ad Emir per informarlo: "Zeynep ti ha tradito". Nel frattempo, Huseyin sarà ancora furioso con sua figlia e nonostante abbia aiutato Kemal non riuscirà a perdonarla per gli errori passati. Infine, Fehime caccerà Asu che andrà a bussare alla sua porta.

Il cambio di programma per Kemal

Kemal sarà insieme a Deniz, pronto a incontrare Fehime e Huseyin per affidare loro la bambina, ma all'ultimo momento ci sarà un cambiamento imprevisto.

Zeynep, infatti, telefonerà a suo fratello e lo avvertirà del fatto che la polizia è pronta a catturarlo sul luogo dell'appuntamento. Kemal sarà costretto a cambiare rotta e tenere Deniz con sé in un luogo segreto che gli indicherà Ayhan, mentre per la polizia ci sarà un nulla di fatto. Gli agenti aspetteranno inutilmente l'arrivo di Soydere e troveranno soltanto Fehime, Huseyin e Leyla che però non potranno essere arrestati senza alcuna prova. Emir sarà fuori di sé quando saprà che Kemal è riuscito a fuggire e una telefonata gli chiarirà le idee. Banu, infatti, sarà a casa Soydere e ascolterà Zeynep raccontare a Tarik della sua soffiata a Kemal. "La polizia ha rintracciato i nostri genitori", dirà Zeynep a suo fratello, "l'ho sentito e ho avvisato Kemal".

La ragazza continuerà a raccontare: "Non sono stati catturati, stai tranquillo". Tarik non riuscirà a spiegarsi perché Kemal abbia preso la bambina e Zeynep gli chiarirà tutti i dubbi: "Deniz è la figlia di Kemal".

La frustrazione di Emir

Banu sentirà tutto e sarà pronta ad aggiornare Emir che nel frattempo sarà disperato all'idea di non poter riabbracciare Deniz.

"Hai quasi preso Kemal oggi", dirà la donna, "Vuoi sapere chi è stato a tradirti?". Emir le chiederà spazientito di dirle subito cosa ha da dire. "È stata Zeynep", dirà Banu con una punta di soddisfazione. Kozcuoğlu sarà molto deluso dal comportamento della ragazza che fino a quel momento aveva sempre agito a suo favore. Nel frattempo, Huseyne e Fehime rientreranno in casa e troveranno Zeynep ad aspettarli.

La ragazza pregherà suo padre di non cacciarla perché è dalla loro parte, ma l'uomo sarà molto duro con lei. Sarà Tarik a intervenire in difesa della sorella, dicendo al padre che Zeynep ha chiamato Kemal per avvertirlo e aiutarlo. Huseyin lascerà la stanza, mentre Fehime chiederà alla figlia di dare ancora un po' di tempo a suo padre. In quel momento, Asu busserà alla porta chiedendo a sua suocera di entrare, ma Fehime sarà molto dura con lei. "Non giocare con me, ho visto la tua vera faccia", dirà Fehime, "Questa porta è chiusa per te".

Perché Huseyin è così arrabbiato con Zenyep

Nelle puntate precedenti Huseyin ha sentito una discussione tra Kemal e Hakan e ha capito che Zeynep gli stava nascondendo qualcosa.

L'uomo ha preteso delle spiegazioni dai suoi figli e alla fine Fehime ha rivelato tutta la verità: "Zeynep ha una relazione con Emir". Huseyin è rimasto sconvolto da questa notizia e non ha voluto ascoltare le ragioni di Zeynep che ha urlato il suo amore per Kozcuoğlu . L'uomo ha spinto Zeynep fuori facendola cadere e le ha imposto di non farsi più vedere. La ragazza ha dovuto lasciare la casa di famiglia, ma quando ha avuto la febbre ha potuto contare su Fehime che è andata da lei di nascosto. Huseyin, invece, non ha dato alcun segnale di riavvicinamento a sua figlia.