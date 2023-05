A quattro giorni dalla finale di Amici, è trapelato il regolamento che porterà all'elezione del vincitore. A differenza degli anni passati, domenica 14 maggio sarà soltanto il pubblico a decidere quali allievi si scontreranno per il gradino più alto del podio. Questo cambiamento potrebbe favorire Mattia Zenzola, da sempre amatissimo e con alle spalle un numero altissimo di sostenitori pronti a votarlo per farlo trionfare sugli altri.

Aggiornamenti sul meccanismo di Amici

Una notizia trapelata nelle scorse ore, ha creato scompiglio sui social network: il vincitore di Amici 22 sarà scelto solo dal pubblico attraverso il televoto.

Se un anno fa a scegliere il miglior allievo è stata la media dei voti di giurie esterne, professori e fan, tra pochi giorni il potere sarà soltanto nelle mani dei telespettatori.

Domenica 14 maggio, dunque, i quattro finalisti si sfideranno in una serie di manche e chi riceverà maggior preferenze dalla gente a casa, potrà proseguire nella gara.

Questa novità ha dato il via ad alcune chiacchiere, soprattutto tra i sostenitori degli allievi che alla vigilia sono considerati i favoriti: per quanto riguarda il canto si parla di Angelina, per il ballo di Isobel.

Da quando si è saputo che il podio sarà deciso esclusivamente dal pubblico, in rete sta circolando l'ipotesi su un possibile ribaltamento di tutti i pronostici che sono stati fatti fino ad ora.

Le teorie di chi guarda Amici

Dei 4 allievi di Amici in gara nella finalissima di domenica prossima, quelli che sembrano poter contare sul numero più alto di fan sono Mattia e Angelina.

La cantante del team Cuccarini-Emanuel Lo è tra i favoriti alla vittoria da mesi, ovvero quando il serale doveva ancora cominciare: il giovane Zenzola, invece, è tornato in lizza per un posto di prestigio sul podio da quando è stato reso noto il regolamento dell'ultima puntata.

Sapendo che a scegliere il vincitore sarà solamente il pubblico, tantissimi spettatori hanno subito pensato che questo meccanismo potrebbe favorire il ballerino di latinoamericano che un anno fa è stato costretto al ritiro per un serio infortunio al piede.

La figlia di Mango, dunque, tra pochi giorni dovrebbe guardarsi le spalle dal compagno di classe, che nelle ultime due edizioni del talent-show ha conquistato moltissima gente sia con la sua bravura che con il suo carattere timido, generoso e spontaneo.

Wax e Isobel verso la medaglia di bronzo ad Amici

Se Mattia e Angelina dovrebbero giocarsi la vittoria all'ultimo televoto, gli altri due finalisti di Amici sembrano avere poche chance di insidiare i compagni.

Isobel è apprezzatissima sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori, ma le possibilità che superi Zenzola nelle votazioni da casa appaiono davvero ridotte. Stesso discorso si può fare per Wax, il cantante che nell'ultima parte del serale ha acquisito molti consensi ma forse non abbastanza per poter salire sul gradino più alto del podio.

I giornalisti e i tre giudici del cast, invece, nel corso della puntata in diretta di domenica 14 maggio si esprimeranno sulle esibizioni dei ragazzi, ma non potranno incidere in nessun modo sui risultati delle sfide che saranno chiamati ad affrontare.

La stampa assegnerà il premio della critica, e lo stesso faranno gli sponsor con altre somme di denaro: il vincitore della 22^ edizione, invece, si aggiudicherà un montepremi dal valore di 150mila euro (50mila euro andranno all'allievo che si classificherà primo nella sua categoria di appartenenza, ad esempio a Isobel se dovesse arrivare seconda al televoto o ad Angelina se dovesse essere battuta da Mattia).