Maria troverà una borsa piena di denaro in soffitta nella puntata de La Promessa di lunedì 28 ottobre. Le anticipazioni rivelano che la cameriera avrà l'incarico di cercare un candelabro per Ayala quando farà questa piacevole scoperta. Nel frattempo, Alonso darà a Romulo incarico di interrogare tutti gli abitanti della tenuta alla ricerca di un indizio per fare chiarezza sulla battuta di caccia. Lorenzo, spaventato, lascerà il palazzo.

Maria penserà alle sue nozze con Salvador

Maria sarà in pena per il suo matrimonio con Salvador che non potrà celebrarsi prima delle nozze di Catalina e Pelayo.

La cameriera deciderà di parlarne direttamente con la figlia di Alonso, ma alla fine non riuscirà davvero ad esporle il suo problema e si limiterà a chiedere insistentemente la data delle nozze. Nel frattempo, il conte Ignacio Ayala racconterà a Catalina, Martina e Margarita un aneddoto che riguarda un candelabro per lui molto speciale. Il conte spiegherà che molti anni prima ha sottratto l'oggetto da una taverna e crede che si trovi da qualche parte a La Promessa. Ayala sarà certo che il candelabro fosse passato al barone de Linaja e la curiosità porterà i signori ad ordinare a Maria di cercare l'oggetto. La cameriera andrà in soffitta ed inizierà ad ispezionare la stanza piena di cianfrusaglie alla ricerca del candelabro.

Nonostante la difficoltà iniziale, Maria riuscirà a trovare quello che cercava e proprio mentre starà per andare via sarà attratta da una grande borsa. La ragazza la prenderà e la aprirà incuriosita. Maria resterà senza parole per la sorpresa quando vedrà che la borsa è piena di denaro.

Lorenzo spaventato da Alonso

Alonso non si arrenderà e continuerà ad indagare sulla battuta di caccia, deciso a scoprire la verità.

Il marchese darà a Romulo l'incarico di interrogare ogni abitante de La Promessa, incluso Lorenzo che ha già detto di non aver notato nulla perché stava male per l'attacco di sciatica. La testardaggine di Alonso spaventerà il capitano che per sicurezza deciderà di lasciare la tenuta pur di evitare l'ennesimo interrogatorio.

Nel frattempo, Ayala e Petra si incontreranno in segreto grazie a una parola d'ordine che usavano in passato. La cameriera di Cruz e il suo vecchio amore avranno modo di parlarsi liberamente e l'incontro sarà molto emozionante.

La regola che penalizza Maria e Salvador

Nelle puntate precedenti, Maria e Salvador erano entusiasti di sposarsi ma per loro c'è stato un imprevisto. Pia e Romulo, infatti, hanno dovuto comunicare ai due ragazzi che per le nozze avrebbero dovuto aspettare. Il maggiordomo ha spiegato che in caso di due matrimoni in preparazione, hanno la priorità le nozze dei nobili. Maria si è opposta con forza a questa regola non scritta che ancora una volta mette in difficoltà la servitù a vantaggio dei nobili.

Romulo è stato intransigente, ma Salvador e Maria questa volta non hanno intenzione di sottostare al regolamento e stanno cercando un modo per risolvere la situazione. Nel frattempo, Alonso ha isolato Curro nella sua stanza per proteggerlo. Il marchese ha spiegato al ragazzo che qualcuno voleva ucciderlo durante la battuta di caccia ed è pericoloso per lui uscire fino a quando non sarà catturato il colpevole.