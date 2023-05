L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 è confermato con le nuove puntate che andranno in onda nel corso della stagione televisiva 2023/2024 in prima visione assoluta su Rai 1.

I colpi di scena non mancheranno e, al centro dell'attenzione e delle dinamiche della soap, ci saranno in primis le vicende di Gemma, alla prese con la sua prima gravidanza.

Tuttavia, proprio nel corso dell'ottava stagione, la venere potrebbe ritrovarsi a prendere anche una decisione del tutto inaspettata assieme al suo compagno Marco.

Gemma e Marco al centro delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, il finale de Il Paradiso delle Signore 7 è stato ricco di emozioni e colpi di scena per la coppia composta da Gemma e Marco.

Il nipote della contessa ha scelto di uscire allo scoperto e confessare la verità sui sentimenti che provava nei confronti della venere, confessando così di provare ancora qualcosa di forte nonostante fosse passato un po' di tempo dal loro addio.

E, a quel punto, Gemma ha colto la palla al balzo per confessare a Marco tutta la verità sulla gravidanza: la venere gli ha svelato che è proprio lui il padre del bambino che porta in grembo, lasciandolo senza parole.

Marco e Gemma potrebbero lasciare la città ne Il Paradiso 8

Sta di fatto che, le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 ripartiranno proprio da questa coppia, pronta a tenere banco con le loro vicende personali e sentimentali.

Gemma e Marco, infatti, dovranno uscire allo scoperto e confessare apertamente non solo la loro relazione ma anche la notizia della gravidanza.

E, a quel punto, per i due ragazzi potrebbero sorgere un po' di problemi, dato che non sono sposati. Nell'Italia degli anni '60, un figlio avuto prima del matrimonio non era ben visto dall'opinione pubblica, motivo per il quale Gemma e Marco potrebbero prendere una decisione clamorosa e importante per il loro futuro.

L'addio di Marco e Gemma nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Non si esclude che, nel corso dei prossimi nuovi appuntamenti con Il Paradiso delle signore 8 in onda da settembre in poi nella fascia del pomeriggio, Marco e Gemma possano decidere di andare via da Milano e iniziare così una nuova vita altrove.

I due, quindi, potrebbero abbandonare Milano e decidere insieme di trasferirsi altrove per vivere la loro storia d'amore e la nascita del loro bambino, lontani da occhi indiscreti e dai giudizi cattivi delle persone.

E, tenendo conto che Marco aveva già intrapreso un futuro in America, non è escluso che possa convincere la sua amata Gemma a seguirlo negli Stati Uniti, dove potrebbero essere finalmente liberi di vivere la loro vita.