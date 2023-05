La semifinale di Amici è terminata da poco e prima che venga trasmessa su Canale 5 in rete stanno circolando le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio. Isobel, Mattia e Angelina hanno conquistato la finale dopo una serie di esibizioni, mentre Maddalena è stata eliminata. La seconda esclusione della serata, invece, riguarda Aaron e Wax: il verdetto di questo spareggio sarà svelato al termine della messa in onda della puntata.

Aggiornamenti sulla protagonista di Amici

Nel corso dell'ottava registrazione di Amici sono stati scelti i 4 finalisti di quest'anno: dei 6 allievi che hanno partecipato alla semifinale, infatti, due sono stati eliminati ad un passo dal sogno di partecipare alla diretta di domenica 14 maggio.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios a fine riprese, fanno sapere che Maddalena Svevi ha lasciato il programma: la ballerina del team Cuccarini-Emanuel Lo non è riuscita a conquistare una delle maglie oro disponibili ed è tornata a casa.

A rischio, però, ci sono finiti anche due cantanti del cast: l'ultimo ballottaggio della stagione è tra Aaron e Wax. La giuria ha dovuto scegliere il quarto finalista tra il 18enne "pupillo" di Rudy Zerbi e il rapper tanto amato da Arisa.

La scelta della commissione esterna sarà resa nota sabato 6 maggio al termine della messa in onda della puntata.

Preoccupazione per la danzatrice di Amici

Gli spoiler della semifinale di Amici fanno sapere che Isobel è stata la prima ad approdare all'ultima puntata: la danzatrice di origini australiane ha conquistato pubblico e giuria con una serie di esibizioni spettacolari.

Dopo aver indossato la maglia oro che ufficializzava il suo passaggio alla finalissima, però, la ragazza si è messa a piangere e ha raggiunto la gradinata che era destinata ai 4 migliori allievi della serata.

Sui social network, inoltre, sta circolando un'anticipazione poco rassicurante sul talento del team Zerbi-Celentano.

"Dopo aver preso la maglia Isobel era in lacrime e sembrava sofferente.

Il pubblico in studio l'ha vista toccarsi il braccio e il fianco sinistro. Dopo la pausa, alcuni hanno notato che aveva un asciugamano che le copriva il fianco", questo è il racconto di chi ha assistito alla registrazione del 6 maggio.

Stando a queste parole, la ballerina potrebbe essere incappata in un nuovo infortunio (o in una ricaduta) dopo quello della scorsa settimana che l'ha costretta a recarsi dal fisioterapista mentre agli Elios era in corso la puntata.

Chi parteciperà all'ultimo atto di Amici

Qualora si fosse fatta di nuovo male, Isobel avrebbe oltre una settimana di tempo per rimettersi in sesto: la finalissima di Amici 22, infatti, andrà in onda domenica 14 maggio in diretta su Canale 5.

Le anticipazioni che stanno circolando in rete sulla puntata che sarà trasmessa in tv a partire dalle ore 21:30 circa, fanno sapere che tra 8 giorni si giocheranno la vittoria: Mattia e Isobel per il ballo, Angelina e uno tra Aaron e Wax per il canto.

Anche quest'anno ci saranno due vincitori, uno per ogni categoria che viene rappresentata nel programma: il meccanismo della finale dovrebbe prevedere due circuiti separati (come è stato nelle ultime edizioni) e quindi sfide dirette tra i 4 allievi che hanno ottenuto la maglia dorata.

Chi non gareggerà per il titolo, è sicuramente Maddalena: la danzatrice è stata eliminata durante la registrazione di oggi. La maestra Alessandra Celentano si è anche tolta una piccola soddisfazione: tutta la commissione esterna le ha dato ragione quando dice che Isobel è più versatile e preparata dell'allieva di Emanuel Lo.