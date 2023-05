Dopo una serie di cancellazioni e rinvii, il 6 maggio è stata registrata l'ottava puntata del serale di Amici. A poche ore dalla sua messa in onda su Canale 5, in rete stanno iniziando a circolare le anticipazioni della semifinale del talent-show. Chi era in studio nel pomeriggio, infatti, racconta che tutti e 6 gli allievi in gara si sono esibiti per convincere la giuria a consegnargli il pass per la finalissima di domenica 14. In bilico a fine riprese, sono rimasti Aaron e Wax: il verdetto su di loro sarà svelato in casetta. Maddalena invece ha lasciato il programma definitivamente.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Le riprese dell'ottavo serale di Amici sono state rimandate diverse volte in questi giorni: la registrazione prevista per giovedì 4 maggio, infatti, è stata cancellata e poi riprogrammata a venerdì 5. Dopo varie indecisioni, però, anche questo appuntamento è slittato nuovamente e il motivo sarebbe sempre la presunta positività al Covid di alcuni allievi.

Con 48 ore di ritardo rispetto alla "tabella di marcia", la semifinale della 22esima edizione del talent-show si è svolta nel primo pomeriggio di sabato 6/05, lo stesso giorno in cui sarà trasmessa su Canale 5 (la messa in onda inizierà alle 21:30 circa).

Alla puntata che precede la finalissima, dunque, hanno partecipato 6 alunni: Maddalena, Isobel e Mattia per il ballo, Angelina, Wax e Aaron per il canto.

Le decisioni della commissione esterna di Amici

I giorni che hanno preceduto la registrazione odierna, sono stati molto chiacchierati: i daytime hanno confermato che i semifinalisti di Amici hanno vissuto da separati in casa dopo la puntata di sabato scorso, e la ragione sarebbe che quattro di loro sarebbero risultati positivi al Covid.

I continui rinvii delle ultime riprese stagionali del talent-show, dunque, sarebbero dipesi dall'esigenza degli addetti ai lavori di avere a disposizione tutti e sei gli allievi per permettere il regolare svolgimento della gara.

Mattia, Isobel, Angelina e Aaron (i 4 titolari che hanno vissuto isolati in casetta per circa una settimana), dunque, in queste ore hanno partecipato alla puntata che sarà trasmessa a breve sul piccolo schermo.

La giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, ha visto e votato tutte le esibizioni dei ragazzi: manche dopo manche, infatti, sono state assegnate le maglie oro che ufficializzano il passaggio di un cantante o di un ballerino alla finalissima del 14 maggio prossimo.

L'attesa di chi guarda Amici

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi di Amici a fine registrazione, fanno sapere che gli allievi a non aver conquistato immediatamente la maglia oro sono stati Aaron e Wax.

La giuria ha preferito le performance degli altri semifinalisti, ai quali è stato consegnato il pass per l'ultima puntata tra gli applausi del pubblico e quelli dei professori.

Il verdetto sui due talenti a rischio eliminazione non è stato svelato davanti a tutti: i ragazzi sono rientrati in casetta e lì scopriranno chi andrà a completare il cast della finalissima.

A non accedere alla serata conclusiva, invece, è sicuramente Maddalena: la danzatrice è stata esclusa durante la registrazione.

Domenica prossima, dunque, la ventiduesima edizione del programma di Maria De Filippi terminerà con la proclamazione del vincitore: secondo i pronostici le favorite sono Isobel per il ballo e Angelina per il canto, ma non si escludono colpi di scena dagli esiti dei televoti che saranno aperti nel corso della diretta.

Da qualche anno a questa parte, il meccanismo del serale prevede che a fine percorso siano in due ad alzare la coppa, ovvero i migliori alunni di ogni categoria rappresentata nel programma: un anno fa, ad esempio, Luigi Strangis ha trionfato nel canto mentre Michele Esposito nella danza.