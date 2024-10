Nihan e Vildan si accorgeranno che Mujgan, in coma, ha mosso le dita nella puntata di Endless Love (titolo originale Turco, Kara Sevda) in onda giovedì 10 ottobre. Le anticipazioni spiegano che Nihan chiamerà subito suo marito: "Tua madre si sta svegliando". Emir lascerà Asu e correrà da sua madre. Questo mentre a casa Soydere ci sarà la cena con Hakan che finirà nel peggiore dei modi. Fehime, infatti, rivelerà a tutti che Zeynep ha una relazione con Emir e la ragazza sarà cacciata di casa.

La cena ufficiale con Hakan finirà malissimo

A casa Soydere ci sarà gran fermento per l'arrivo di Hakan a cena.

Kemal metterà alle strette Zeynep, certo che dietro questo invito ci sai l'ennesimo inganno di sua sorella, mentre Huseyin e Tarik si prepareranno ad accogliere l'ospite nel migliore dei modi. Il poliziotto farà il suo ingresso in casa con un mazzo di fiori e si siederà a tavola con i Soydere. Durante la cena, il poliziotto e Zeynep annunceranno il loro matrimonio, ma Kemal non sarà affatto felice della novità. Quando Hakan andrà via, Kemal lo fermerà fuori in giardino e gli chiederà a che gioco stia giocando, visto che lavora anche per Emir. Il poliziotto gli spiegherà di aver fatto un favore a Zeynep che gli ha chiesto di aiutarla con la cena per risolvere i suoi problemi con i genitori. Huseyin ascolterà questa conversazione e pretenderà delle spiegazioni da sua figlia, che sarà messa alle strette ed inizierà ad accampare scuse.

La tensione sarà altissima e Fehime metterà fine alle bugie di sua figlia con una rivelazione: "Emir e Zeynep hanno una relazione". Huseyin realizzerà di essere stato preso in giro e non avrà nessuna pietà per sua figlia: la caccerà via di casa spingendola con forza in giardino. Zeynep resterà per terra a piangere, disperata per non avere più un posto dove andare, e a nulla serviranno le sue scuse a suo padre.

Asu prometterà fedeltà assoluta a Emir

Nel frattempo, Emir parlerà con Asu dimostrandole che non è stato lui a diffondere la voce che sono fratelli, ma Kemal. Kozcuoğlu si guadagnerà nuovamente la fiducia di sua sorella che sarà furiosa con Soydere, colpevole di averla presa in giro tornando insieme a lei solo per ottenere le quote dell'azienda.

Asu prometterà ad Emir fedeltà assoluta, dicendogli che questa volta non avrà nessuna pietà per Kemal e non farà nulla per difenderlo. La conversazione tra fratelli sarà interrotta dalla telefonata di Nihan che metterà Emir al corrente di quello che è appena accaduto alla villa. La donna spiegherà che stava giocando con Deniz e si è accorta che Mujgan ha mosso un dito e sta iniziando a dare dei segnali di risveglio: "Tua madre si sta svegliando". Emir sarà molto felice e correrà a casa da sua moglie e sua madre, promettendo ad Asu che l'avrebbe chiamata per tenerla informata.

Emir può tornare a sperare dopo molti anni senza sua madre

Mujgan è in coma da 25 anni, dopo essere caduta dal balcone durante un litigio con suo marito Galip.

Quest'ultimo ha falsificato i certificati e ha dichiarato la morte di sua moglie per suicidio, ma in realtà le cose sono andate diversamente. Galip ha tenuto sua moglie in coma, nascosta da tutti, fino a quando Kemal non ha scoperto il suo segreto e ha mostrato ai giornalisti la verità su Mujgan. La famiglia Kozcuoğlu si trovata al centro di uno scandalo e la madre di Emir è stata trasferita alla villa in cui vive con Nihan. Galip ha il terrore che la donna possa svegliarsi e raccontare che la sua caduta non è stata un incidente, né un tentativo di suicidio, ma è stata causata da suo marito che voleva ucciderla.