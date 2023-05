Armando Incarnato spiazza i fan social e annuncia azioni legali. Il cavaliere di Uomini e donne over continua ad essere uno dei volti più discussi di questa edizione, costantemente al centro dell'attenzione dopo che Aurora lo ha accusato di ingannare la redazione del talk show.

Accuse che il cavaliere ha sempre rigettato al mittente ma, questa volta, sembrerebbe essere intenzionato ad adottare il pugno duro, al punto da voler passare alle vie legali contro i suoi detrattori.

Non si placano le polemiche su Armando: il cavaliere di Uomini e donne sotto accusa

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne di questa edizione continua a promettere colpi di scena e, al centro dell'attenzione, vi sono le vicende di Armando Incarnato.

Il cavaliere si è ritrovato travolto dalla bufera mediatica, dopo che la dama Aurora lo ha accusato di essere alla ricerca di visibilità rivelando in trasmissione che Armando avrebbe anche partecipato a dei provini per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip.

Accuse che hanno scatenato il putiferio in studio, al punto che Armando si è ritrovato costretto a difendersi ed ha chiesto alla padrona di casa del programma di chiedere spiegazioni anche ad Alfonso Signorini, per accertarsi della verità dei fatti.

Armando passa alle vie legali dopo le accuse a Uomini e donne

E, come se non bastasse, Armando si è ritrovato ai ferri corti anche con il suo rivale Riccardo Guarnieri che, in trasmissione, ha accusato il cavaliere di avere alle spalle un manager che curerebbe i suoi interessi.

Insomma, una situazione non facile per Armando che, a quel punto, ha scelto di intervenire in prima persona e si è ritrovato quasi alle mani con Riccardo sfiorando la rissa (la scena, però, è stata tagliata dalla messa in onda della puntata di Uomini e donne su Canale 5).

A distanza di un po' di settimane da queste accuse che fioccano sul suo conto, ecco che Armando ha spiazzato i fan social e lo ha fatto annunciando di aver scelto di intraprendere delle azioni legali contro i detrattori.

'Vi renderò responsabili delle vostre accuse', Armando sbotta sui social

"Non sono responsabile di quello che scrivono gli altri, ma vi renderò responsabili delle vostre accuse", ha scritto Armando in un post che in queste ore ha scelto di condividere su Instagram.

"Potete anche eliminare post e dichiarazioni, oramai è tardi. La legge non ammette ignoranza", ha aggiunto ancora Armando.

Con queste parole, quindi, il cavaliere di Uomini e donne ha confermato la sua intenzione di voler rivolgersi direttamente ad un avvocato (che è stato taggato nel post stesso sui social) per "punire" tutti coloro che lo hanno messo in cattiva luce all'interno della trasmissione.