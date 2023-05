La 22esima edizione di Amici si è conclusa un paio di settimane fa, ma gli allievi continuano ad essere al centro dell'attenzione per i loro rapporti interpersonali. Intervistata da Super Guida Tv, ad esempio, Isobel Kinnear ha detto che le piacerebbe rivedere Cricca per capire se tra loro c'è ancora un sentimento: la storia d'amore, nata in casetta e conclusasi all'inizio del serale, potrebbe ripartire lontano dai riflettori per volontà di entrambi i ragazzi.

Aggiornamenti sulle coppie di Amici

Mentre i siti continuano ad occuparsi dei prof che potrebbero dire addio ad Amici e di chi potrebbe sostituirli, alcuni protagonisti della 22esima edizione tornano al centro del Gossip per spiazzanti dichiarazioni.

Nel pomeriggio di lunedì 29 maggio, infatti, Super Guida Tv ha pubblicato l'intervista che Isobel ha rilasciato circa 15 giorni dopo la finale: tra i tanti argomenti che la giovane ha affrontato, spiccano quelli legati al suo privato e a quello che farà ora che l'esperienza nel talent-show è terminata.

Una tematica che sta molto a cuore ai fan, ad esempio, è quella sulle coppie che si sono formate in casetta negli oltre 8 mesi di programma: la ballerina australiana, infatti, si è fidanzata con Cricca ma, poco prima che iniziasse la fase serale, la relazione si è interrotta per volontà della ragazza.

Le parole della protagonista di Amici

Ai giornalisti che le hanno chiesto cosa ne sarà del suo rapporto con Cricca ora che le telecamere di Canale 5 si sono spente, Isobel ha risposto: "La nostra relazione ha reso ancora più bello il mio percorso all'interno della scuola".

"Lui è una persona incredibile che vorrei tenere nella mia vita", ha proseguito la ballerina nell'intervista che è stata pubblicata il 29 maggio.

In merito alle speranze che il cantante ha detto di avere su un loro ritorno di fiamma futuro (lui ha dichiarato di essere pronto a tutto pur di riconquistare la bella Kinnear), l'australiana ha fatto sapere: "Io voglio rivederlo e mai dire mai".

"Dobbiamo capire molte cose, per esempio se siamo fatti l'uno per l'altra", ha proseguito l'ormai ex allieva di Amici.

A chi le ha chiesto se lascia una porta aperta a Cricca e alla possibilità di tornare ad essere una coppia, Isobel ha risposto: "Sì".

Chi va e chi arriva ad Amici

Insomma, Cricca potrebbe realizzare il suo desiderio di ricevere una seconda chance dalla ragazza della quale si è detto profondamente innamorato in tutte le interviste che ha rilasciato dopo l'eliminazione dal talent-show.

A proposito del programma condotto da Maria De Filippi, non accennano a placarsi le voci sul cast che animerà la prossima edizione.

Il futuro di Raimondo Todaro potrebbe non essere ad Amici 23: interpellato da Fiorello su quello che accadrà a settembre quando la scuola riaprirà i battenti, il maestro di ballo ha risposto con un vago "e chi lo sa".

Anche Arisa ha detto di non sapere ancora se sarà riconfermata nel ruolo di insegnante della nuova stagione del format Mediaset, anche se ha già precisato che la sua priorità attuale è la musica e le due cose devono poter combaciare altrimenti lei sceglierà la carriera.

A sorpresa, inoltre, si dice che anche Lorella Cuccarini potrebbe lasciare la trasmissione di Canale 5 per accettare una delle tante offerte che la Rai le starebbe facendo in questo periodo.

Alessandra Celentano, Rudy Zerbi ed Emanuel Lo, invece, per ora figurano nell'elenco di coloro che comporranno la commissione interna 2023/2024 del talent-show; per quanto riguarda le possibili new entry, invece, stanno circolando i nomi di Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Kledi Kadiu e Veronica Peparini.