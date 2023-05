La macchina de Il Paradiso delle Signore è ufficialmente ritornata in funzione lunedì 29 maggio. Tanti attori sono così ritornati sul set dei Videa Studi Televisivi per girare quelle che sono le inedite puntate dell’ottava stagione, che verranno mandate in onda su Rai 1 a partire dal prossimo settembre. Foto, filmati e dichiarazioni: grazie ai social i fan hanno potuto persino scoprire chi sarà uno dei nuovi volti di questa trasmissione. Si tratta di un attore conosciuto nel mondo delle soap e che viene anche da Un posto al sole.

Il Paradiso delle Signore, fra gli oggetti di Roberto Landi anche un anello

Il primo ad annunciare, attraverso i social, il suo ritorno in scena è stato Filippo Scarafia, nonché l’amato volto di Roberto Landi. Attraverso una Stories, l’attore ha mostrato una serie di oggetti di scena fra cui un orologio che segna le ore 13,42 circa, un paio di gemelli, un paio di occhiali e un anello. Il tutto accompagnato da l’hashtag ‘#dai1’, in riferimento al primo giorno di riprese dell’ottava avventura de Il Paradiso delle Signore. In tantissimi sono curiosi di sapere che cosa accadrà alle nozze che si sarebbero dovute celebrare fra lui e Gemma Zanatta.

La dichiarazione del volto di Marcello e la foto di Alessandro Tersigni

Sul set non sono mancati nemmeno Emanuel Caserio, volto di Salvatore Amato, e Pietro Masotti, alias Marcello Barbieri. Se il primo ha postato una foto che lo ritrae al ‘trucco e parrucco’, il secondo ha rilasciato un video all’interno delle Stories IG nel quale ha informato i suoi fan di aver passato la notte in bianco, in quanto non è riuscito a chiudere occhio.

Ciononostante l'attore è tornato operativo e pronto a ricalarsi nei panni di Marcello. Dalle parole dell’attore pugliese si apprende che hanno girato ben cinque scene, oltre ad aver provato i costumi.

All’appello non manca il protagonista principale della daily soap di Rai 1, Alessandro Tersigni, il quale si è mostrato all’interno del camerino, intento a studiare il copione per interpretare al meglio Vittorio Conti.

Clara Danese, ovvero la giovane Elvira Gallo, ha pubblicato un filmato in cui la si vede raggiungere il suo camerino, il tutto accompagnato dalla didascalia ‘Si ricomincia’.

La new entry de Il Paradiso delle Signore 8

A quanto pare ci sarà spazio anche per dei nuovi personaggi. L’attore Luca Ferrante è una delle new entry e ha postato un paio di scatti che lo mostrano al ‘trucco e parrucco’. ‘Nuovo set… nuova avventura’, questa la didascalia che l’attore ha usato a corredo delle immagini. È parso chiaro a tutti che si tratta del set de Il Paradiso delle Signore, in quanto dietro Luca Ferrante si intravedono i volti dei personaggi di questa soap italiana. Questo attore è abbastanza noto al pubblico italiano in quanto ha preso parte, in passato, a Un posto al sole e Centovetrine. Al momento non è dato sapere che ruolo avrà in questa stagione.