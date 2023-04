Cricca (Giovanni Cricca all'anagrafe) è stato eliminato alla settima puntata del serale di Amici del 29 aprile. Al termine della puntata, Lorella Cuccarini su Instagram ha postato una dedica all'indirizzo del cantante. L'insegnante si è complimentata con il suo allievo, uscito dal talent show a sole due puntate dalla finalissima e lo ha rassicurato sul fatto che lei ci sarà sempre per un consiglio lontano dai riflettori.

La dedica di Lorella Cuccarini e la risposta di Cricca

Al termine della settima puntata di Amici, Lorella Cuccarini ha pubblicato sul proprio account Instagram uno scatto con gli allievi rimasti nella sua squadra e con il collega Emanuel Lo.

Nonostante Cricca sia stato eliminato, è presente anche lui nella foto di gruppo e proprio al suo indirizzo, Cuccarini ha fatto una dedica: "Caro Cricchetto, è arrivato il momento di salutarci. Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto. Esci dal programma - alle porte della semifinale - con grande onore. Fai frutto degli insegnamenti ricevuti, ma resta sempre come sei".Poi l'insegnante ha concluso: "Ora inizia una nuova pagina per te. Sappi che fuori dalla scuola ci sarò sempre".

Fra le migliaia di commenti sotto a questo post è arrivata anche la risposta direttamente da parte di Cricca: "Ciao Lorella, grazie di tutto, ti voglio bene".

Le reazioni degli utenti social al post di Lorella Cuccarini

Tra gli utenti che hanno deciso di esprimere un giudizio sotto al post di Lorella Cuccarini c'è un telespettatore che ha affermato: "Per me non doveva uscire Cricca, ha una bellissima voce e al giorno d'oggi sembra essere una pecca avere una bella voce". Mentre un altro gli ha fatto eco: "Cricca non è stato capito.

Ha ricevuto insulti su insulti, ma ha del talento e noi crediamo in lui".

Un altro utente si è complimentato con la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo. Mentre una telespettatrice ha definito Cricca come un ragazzo dolcissimo, aggiungendo: "Grazie per il bene che hai sempre dimostrato".

Le prime parole del cantante dopo l'eliminazione

Terminata la puntata del serale di Amici, Cricca ha rilasciato la sua prima intervista a Witty Tv: "Ho cantato, mi sono divertito e sono arrivato quasi alla finale". L'artista si è detto soddisfatto per il percorso svolto all'interno del talent di Mediaset e si è sentito in dovere di fare il suo in bocca al lupo ai ragazzi che sono rimasti ancora in gara: "Mi mancherete".