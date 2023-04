Sabato 29 aprile, su Canale 5, è andata in onda la settima puntata del serale di Amici di Maria. A finire al centro delle polemiche nelle scorse ore è stata Maria De Filippi per avere atteso il verdetto del primo eliminato provvisorio vicina al cantante Cricca, lasciando invece da sola Maddalena Svevi.

Il gesto di Maria De Filippi verso Cricca

Nel corso della settima puntata del serale di Amici, Cricca è stato il primo a finire al ballottaggio contro Maddalena.

Nel momento in cui gli allievi stavano per vedere le carte su chi sarebbe finito al ballottaggio, Maria De Filippi ha deciso di mettersi alle spalle di Cricca, abbracciandolo per consolarlo, lasciando invece da sola Maddalena.

La vicinanza della conduttrice nei confronti di un allievo rispetto all'altra che stava vivendo lo stesso momento, non è passata inosservata ai telespettatori del talent show.

La reazione di alcuni utenti del web

Il gesto di Maria De Filippi nei confronti di Cricca non è stato gradito da alcuni telespettatori, tanto che sui social è scoppiata una polemica. Su Twitter un utente ha scritto: "La mancanza di professionalità di Maria che durante le carte abbraccia Cricca solo perché sta per piangere fregandosene di Maddalena. Il primo che osa dire che non è raccomandato, mi arrabbio. Questa cosa è vergognosa". Un altro utente ha affermato che la conduttrice avrebbe sempre avuto delle "simpatie" all'interno del programma.

Tra i vari utenti c'è anche chi però anche chi non si è detto particolarmente scandalizzato e ha fatto notare che Maria De Filippi ha sempre avuto empatia per gli allievi in difficoltà e in quel momento Cricca sembrava essere il più sofferente dei due. Secondo un altro utente, invece, se Cricca fosse stato un "raccomandato" sarebbe arrivato facilmente in finale, cosa che non è avvenuta.

Infine c'è anche chi ha voluto spezzare una lancia a favore dell'ormai ex allievo di Lorella Cuccarini: "Curatevi l'ossessione per Cricca".

Le prime parole di Cricca dopo l'eliminazione da Amici

Dopo l'eliminazione dal serale di Amici di Maria, Cricca ha rilasciato il suo primo commento ai microfoni di Witty Tv: "Sono cresciuto tantissimo umanamente e artisticamente", confidando anche di essersi emozionato nel vedere il videoclip del suo inedito.

In merito alla "convivenza forzata" con altri ragazzi all'interno della casetta, Cricca ha detto di sentirsi ora una persona migliore, poiché all'inizio aveva dei pregiudizi: "Ho aperto l'orizzonte mentale".

L'ex allievo di Cuccarini poi ha fatto il suo in bocca al lupo a tutti i ragazzi rimasti ancora in gara e si è augurato che possano fare grandi cose, concludendo: "Continuerò a vivere di musica per tutta la vita".