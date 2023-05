La semifinale di Amici non si registrerà giovedì 4 maggio: è questa la notizia che sta circolando sul web da qualche ora e che ha trovato conferme nelle pagine che ogni settimana riportano le anticipazioni di tutto quello che accade in studio. Molti fan del talent-show, però, stanno storcendo il naso di fronte al silenzio della produzione con il pubblico su quello che sta accadendo dietro le quinte, relativamente alla positività al Covid di alcuni concorrenti e tecnici.

Rimandate le riprese di Amici

Nel primo pomeriggio di martedì 2 maggio, è trapelato che le riprese di Amici previste per giovedì 4 maggio sono state cancellate e ancora non si sa quando saranno recuperate.

In tale data, infatti, si sarebbe dovuta registrare la semifinale della 22^ edizione del talent-show, l'ottavo appuntamento serale di quest'anno.

Su Twitter, ma anche sui più accreditati siti d'informazione, in queste ore si è diffusa la news che il programma di Maria De Filippi si ferma e per ora non si conosce la data in cui ripartirà per la volata finale.

Visto che gli addetti ai lavori non si sono esposti per ufficializzare l'annullamento della puntata che era prevista per giovedì prossimo, in rete impazza un'unica teoria sul motivo che avrebbe causato questo stop forzato.

I retroscena sui protagonisti di Amici

Da giorni, infatti, sul web si rincorrono le voci su alcuni casi Covid tra gli allievi della scuola: il giornalista Candela ha parlato di due ragazzi positivi e del possibile slittamento dell'ottava registrazione (indiscrezione di circa 48 ore fa), mentre l'influencer Venza ha fatto sapere che sarebbero Mattia e Maddalena gli alunni di Amici ad avere il Coronavirus.

Mentre sui social si diffondeva la notizia che giovedì 4 maggio non ci sarà nessuna registrazione, l'addetta stampa Mirella Dosi ha dichiarato che sarebbero saliti a quattro i ragazzi positivi (a cui si aggiungerebbero anche 10 tecnici).

Da parte dei profili ufficiali social del programma di Canale 5, però, non è arrivata nessuna comunicazione e questo non sta piacendo ad alcuni spettatori.

"Ma non vi fa ridere che i loro account ufficiali non comunichino nulla di ufficiale? Come sempre trascurano le cose più importanti", ha commentato una fan dopo aver saputo della cancellazione della registrazione di giovedì. "Non c'è trasparenza con il pubblico, dovrebbero essere chiari visto il grande seguito che hanno", si legge ancora su Twitter.

Dubbi sul futuro

"Nascondono tutto. Le cose si vengono a sapere e loro fanno di tutto per nasconderle, ma per cosa? Anche se hanno il Covid non è una notizia sconvolgente", ha ribattuto un'altra utente di Twitter.

Se chi lavora dietro le quinte del talent-show non si espone neppure per confermare la cancellazione della registrazione della semifinale, l'ufficio stampa di Fascino (la società di produzione di Maria De Filippi) ha fatto sapere che: "Non siamo in grado di prevedere nulla. Davanti al Covid non possiamo fare nulla". "La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione", queste le dichiarazioni rilasciate a Fanpage.

Al momento non è stato ufficializzato lo slittamento della messa in onda della puntata prevista per sabato 6 maggio, ma dovrebbe essere confermato nelle prossime ore perché le riprese fissate per giovedì sono state annullate e non si sa quando saranno recuperate.