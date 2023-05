Notizia di queste ore è che le riprese di Amici previste per giovedì 4 maggio sono state cancellate. A tal proposito Fanpage ha contattato l'ufficio stampa di Fascino, società di produzione di Maria De Filippi. Sarebbero confermati alcuni casi Covid sia tra gli allievi che nel resto del cast. Sarà la produzione a pronunciarsi su quando verrà realizzata l'ottava puntata del programma di Canale 5.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Sarebbero fondate le indiscrezioni sull'arrivo del Coronavirus nella scuola di Amici. I giornalisti di Fanpage hanno interpellato Fascino (la società di produzione di Maria De Filippi) per cercare di capire qualcosa in più sulle tante voci che stanno circolando in questi giorni su quello che starebbe accadendo dietro le quinte.

Chi lavora a stretto contatto con la redazione del programma leader d'ascolti del sabato sera, dunque, ha fatto sapere: "Non siamo in grado di prevedere nulla. Davanti al Covid non si può fare nulla". In merito alla cancellazione delle riprese previste per giovedì 4 maggio, infine, l'ufficio stampa Fascino ha chiarito: "La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione".

Incertezza sul prossimo appuntamento con Amici

Stando a queste poche ma chiare dichiarazioni, ci sarebbero davvero dei contagi da Covid nel cast di Amici e per questo non si sa ancora quando ci sarà la registrazione dell'ottava puntata del serale.

Fascino ha spiegato che spetterà alla produzione annunciare la data in cui si svolgerà la semifinale del talent-show, che quindi potrebbe non andare in onda sabato 6 maggio come previsto (dato che la registrazione relativa è stata annullata).

Slittano a data da destinarsi, dunque, le ultime riprese della ventiduesima edizione del programma di Canale 5, quelle al termine delle quali saranno scelti i finalisti.

La finalissima, invece, attualmente è fissata per domenica 14 maggio e sarà l'unico appuntamento in diretta al quale i telespettatori assisteranno. Il possibile rinvio della semifinale, però, potrebbe comportare anche un piccolo spostamento nel palinsesto della puntata conclusiva.

Anche se al momento non c'è nessuna conferma.

Novità sui ragazzi di Amici

Le dichiarazioni dell'ufficio stampa Fascino sono una mezza conferma ai tanti rumor che sono circolati in questi giorni sul programma e su quello che ha portato all'annullamento della registrazione del 4 maggio.

L'influencer Amedeo Venza, per esempio, ha fatto sapere che ad Amici avrebbero il Coronavirus Mattia e Maddalena; i due ex fidanzati sarebbero stati tra i primi a risultare positivi al tampone di controllo che tutti i componenti del cast fanno settimanalmente.

Prima che venissero cancellate le riprese di giovedì prossimo, la giornalista Mirella Dosi ha risposto così a chi sui social le chiedeva aggiornamenti su questa vicenda: "I numeri salgono. Al momento sono quattro ragazzi e dieci tecnici".