Mattia Zenzola ha vinto Amici 22, la finale del talent show si è svolta domenica 14 maggio. Su Instagram, Umberto Gaudino (ballerino professionista) si è complimentato con l'allievo di Todaro spiegando che ha vinto solo ed esclusivamente per il suo talento. Inoltre, lo ha spronato a lavorare sodo in futuro e non dimenticare mai quanto vale, poiché ha dimostrato di essere più forte di quello che pensava.

Le parole di Gaudino

Umberto Gaudino si è voluto complimentare con Mattia Zenzola per aver vinto Amici di Maria.

Il ballerino professionista ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a Mattia mentre stringe la coppa.

Nella didascalia, Gaudino ha esordito con una dolce dedica: "Sei un ragazzo speciale dentro e fuori". Poi ha confidato di aver rivisto lui in Mattia, motivo per la quale spesso lo sgridava. Tuttavia, Umberto ha rivelato di essere cresciuto insieme a Zenzola e ha ribadito che, nonostante tutto, in sala prove si capivano solamente con uno sguardo. Umberto Gaudino non ha nascosto che sono stati due anni difficili, ma guardando indietro può dire che ne è valsa la pena. Successivamente ha fatto notare che la vittoria di Mattia Zenzola ha lanciato un messaggio importante, poiché non sempre i ballerini di latino americano vengono compresi: "Hai vinto e lo hai fatto con il tuo talento e le tue forze".

Infine Gaudino ha concluso il post con un consiglio per l'allievo di Todaro: "Continua a lavorare sodo e senza tregua perché hai una carriera a prescindere dalle scelte che farai".

Il ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi ha concluso, invitando Mattia a ricordare quanto vale perché è più forte di quanto pensa.

Le prime parole di Mattia Zenzola

Nel frattempo, anche Mattia Zenzola è tornato sui social e ha postato un messaggio per descrivere le emozioni vissute. Il giovane ha esordito: "Eccomi qui, sono da poco tornato nella mia casa, quella che avevo lasciato otto mesi fa con un sogno tra le mani e ho potuto finalmente riabbracciare la mia famiglia e i miei amici".

Poi ha ammesso di avere passato delle notti insonni, ma l'affetto dei fan lo ha portato a superare ogni ostacolo: "Siete stati voi la medicina migliore".

Mattia ha dedicato un pensiero agli altri finalisti di Amici di Maria e ai ballerini professionisti che lo hanno accompagnato nel suo percorso. Non poteva mancare una menzione speciale per il suo insegnante Raimondo Todaro: "La persona che mi ha preso per mano e accompagnato lungo questo cammino".

Infine Zenzola ha lanciato un messaggio di speranza: "Dopo aver toccato il fondo, l'unica cosa che si può fare è risalire e adesso non ci fermerà più nessuno, promesso".