Riccardo Guarnieri non ha ancora superato la fine della sua storia d'amore con Ida Platano, raccontata per anni a Uomini e donne.

In queste ultime ore, il celebre cavaliere pugliese si è reso protagonista di un gesto social che non è passato affatto inosservato tra i numerosi fan e spettatori del talk show pomeridiano di Canale 5.

E, per gli utenti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che tra Ida e Riccardo ci sia ancora un sentimento che, per il momento, è stato lasciato in sospeso.

L'addio definitivo tra Ida e Riccardo a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'ultima stagione di Uomini e donne è stata quella della svolta per Ida Platano, la quale ha deciso di uscire di scena dalla trasmissione con Alessandro Vicinanza, mettendo così la parola fine alla sua controversa storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

Un addio che non è passato inosservato neppure tra i tantissimi fan del talk show che, fino alla fine, speravano di assistere al ritorno di fiamma per questa coppia.

E, in queste ore, a riaccendere una speranza ci ha pensato Riccardo, con un gesto social che ha letteralmente destabilizzato i fan del programma.

Il gesto social di Riccardo per la sua ex Ida Platano

Una fanpage dedicata a Riccardo, ha postato un video best-of dei momenti che il cavaliere ha vissuto nel corso degli anni con Ida Platano.

Un filmato particolarmente intenso, in cui vengono mostrate tutte le immagini più belle del percorso di Ida e Riccardo.

Ebbene, tra i like di questo video, compare anche quello dello stesso Riccardo Guarnieri: il cavaliere ha apprezzato questo tuffo nel passato, a conferma del fatto che, probabilmente, ad oggi non è ancora riuscito a mettere una pietra sopra al passato con Ida Platano.

"Lui non l'ha mai dimenticata e con questo gesto intende riprendersi Ida, è palese", ha scritto un fan sui social convinto del fatto che Riccardo stia mandando dei chiari segnali alla sua ex fidanzata per farle capire di non averla ancora dimenticata del tutto.

'Riccardo non ha superato la rottura con Ida', i fan di Uomini e donne spiazzati

"Questo gesto social di Riccardo poteva essere materiale per una nuova puntata del trono over, con tanto di confronto in studio con Ida", ha scritto qualcun altro curioso di scoprire come si evolverà la situazione tra i due volti storici della trasmissione di Maria De Filippi.

"Mi sa che a settembre ci saranno colpi di scena: è chiaro a tutti che Riccardo non ha superato la fine della storia d'amore con Ida e questo gesto è la conferma ufficiale", ha sentenziato ancora un altro utente sui social che a questo punto spera in una "svolta" nel corso delle nuove puntate della prossima stagione del talk show pomeridiano di Canale 5.