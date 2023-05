La morte di Hunkar sarà uno dei fatti salienti della terza stagione di Terra Amara. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, a uccidere la matrona Yaman sarà stata la perfida Behice, ma quest'ultima metterà a punto un piano per allontanare ogni possibile sospetto. Fingendo un furto, la zia di Mujgna farà trovare i preziosi della matrona Yaman a casa di Sevda, cercando di sfruttare a suo favore l'inimicizia più che ventennale tra le due donne. L'ex amante di Adnan Senior però riuscirà a dimostrare la sua estraneità ai fatti e verrà presto scagionata.

Sevda incastrata da Behice

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Sevda, colei che fu l'amante del defunto Adnan Yaman Senior. Seguendo la storyline della soap turca, Hunkar morirà per mano di Behice. La matrona degli Yaman, dopo aver accettato la proposta di nozze di Fekeli, convocherà Behice avendo scoperto con l'aiuto di un detective che si è macchiata dell'omicidio dei suoi due ex mariti. Sentendosi minacciata, la zia della dottoressa estrarrà un coltello dalla sua borsetta e colpirà a morte la nemica. Subito dopo Behice sottrarrà i gioielli alla defunta fingendo che la donna sia stata vittima di un ladro.

Dopo essere stata accusata dalla nipote di essere implicata nell'omicidio, Behice penserà bene di incastrare Sevda per allontanare i sospetti da lei.

Infatti, approfittando dell'assenza della donna, si introdurrà in casa sua e qui nasconderà i gioielli di Hunkar per poi contattare anonimamente la polizia. A questo punto gli inquirenti arresteranno Sevda proprio durante il funerale della matrona Yaman e la condurranno in carcere.

Behice viene rilasciata dalla polizia

Demir comincerà a sospettare della donna che lui stesso riteneva una seconda madre ma Zuleyha al contrario, non crederà possibile che Sevda si sia macchiata di un così atroce delitto e spingerà il marito a pensare ai possibili nemici di Hunkar.

Nel frattempo, davanti ai giudici Sevda sarà in grado di provare la sua innocenza, con l'aiuto di un abile avvocato.

L'ex amante di Adnan non solo dimostrerà di essere stata al telefono per un lungo periodo, proprio lo stesso in cui Hunkar sarà stata uccisa, ma porterà a testimoniare un fattorino che affermerà di aver fatto alla donna ben due consegne in quel lasso di tempo.

Il giudice non potrà che prosciogliere l'imputata che quindi tornerà in libertà. Basterà questo a fra ricredere Demir? E soprattutto, come si comporterà Behice adesso che la polizia dovrà mettersi di nuovo alla ricerca dell'assassino di Hunkar? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.