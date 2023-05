Mancano pochissimi giorni alla finale di Amici 22: domenica 14 maggio, infatti, sarà decretato il vincitore di quest'anno nel corso dell'unica puntata in diretta della stagione.

Gli addetti ai lavori hanno appena svelato che a scegliere il miglior allievo sarà solamente il pubblico attraverso il televoto la giuria esterna e i professori, dunque, hanno portato a termine il loro lavoro in semifinale e ora è tutto nelle mani dei telespettatori.

Aggiornamenti sul meccanismo dei Amici

Alla finale di Amici parteciperanno Isobel, Mattia, Angelina e Wax: sono questi i quattro talenti che hanno conquistato il pass per l'ultima puntata di un'edizione di grande successo del programma di Maria De Filippi.

A pochi giorni dalla chiusura della stagione, la produzione ha reso noto il meccanismo col quale si arriverà alla proclamazione del vincitore.

I finalisti si sfideranno in diverse manche e a valutarli sarà esclusivamente il televoto: toccherà ai telespettatori, dunque, scegliere il miglior allievo di ogni singolo confronto, che sia esso di ballo, di canto oppure di entrambe le categorie.

La giuria esterna composta da Michele Bravi, Giuseppe Giofré e Cristiano Malgioglio, dunque, non inciderà in nessun modo sul podio che si verrà a formare prova dopo prova: soltanto uno dei ragazzi ancora in gara, però, rimarrà senza una medaglia e sarà colui/lei che si classificherà al quarto posto.

Il parere del pubblico Amici

Da quando si è saputo che il vincitore di Amici 22 sarà scelto solo dal pubblico attraverso il televoto, i fan hanno cominciato a formulare diversi ipotesi su come potrebbe andare a finire.

I pronostici sostengono che quest'edizione del talent-show sarà vinta da Angelina Mango: la cantante è la favorita da prima che iniziasse la fase serale.

Per quanto riguarda la categoria ballo, fino ad ora in tanti hanno pensato che ad alzare la coppa sarebbe stata Isobel, ma le ultime informazioni che sono emerse sulla finalissima potrebbero cambiare le carte in tavola.

Mattia Zenzola, infatti, può contare su un numerosissimo fandom (frutto della sua partecipazione a due edizioni consecutive del programma) e questo potrebbe spingerlo verso il gradino più alto del podio.

Il danzatore di latinoamericano, dunque, è in risalita nei sondaggi su chi trionferà domenica 14 maggio e non i telespettatori non escludono che potrebbe essere l'outsider dell'ultima puntata di questa stagione.

Le emozioni dei protagonisti di Amici

L'unico che sembra avere poche chance di vittoria, al momento è Wax: il cantante è amato dal pubblico ma non quanto la collega Angelina, quindi dovrebbe uscire sconfitto nel confronto diretto con la compagna di categoria.

Nel ballo, invece, la situazione è più incerta: Isobel ha tantissimi estimatori in giuria e tra i professori, ma Zenzola può contare sul supporto di tantissimi spettatori e questo potrebbe aiutarlo nel superare l'australiana e aggiudicarsi il montepremi.

Nel daytime che è andato in onda il 9 maggio, inoltre, Mattia si è commosso rivedendo il percorso ad Amici e la ex Maddalena: i fan non si aspettavano che il ragazzo potesse versare ancora qualche lacrima ricordando la storia d'amore che ha vissuto con la danzatrice Svevi all'inizio dell'edizione.

A consolare il giovane, però, potrebbe essere il verdetto che il pubblico emetterà domenica prossima: alla fine della diretta del 14 maggio, infatti, uno dei quattro allievi ancora in gioco alzerà la coppa che gli sarà consegnata dal vincitore uscente Luigi Strangis.

Intanto emerge che Amici tornerà a settembre e che a breve inizieranno i casting per i cantanti e i ballerini che comporranno la classe 2023/2024.