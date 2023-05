Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5.

Le trame turche dello sceneggiato segnalano che Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) venderà tutti i suoi possedimenti a Hunkar Yaman, essendo intenzionato a racimolare dei soldi per rifarsi un futuro con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Terra amara, anticipazioni: Hunkar decisa ad aiutare Zuleyha e Yilmaz a fuggire

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane svelano che Hunkar e Yilmaz dimostreranno di condividere un segreto.

Tutto comincerà quando Zuleyha confiderà all'ex fidanzato che è proprio lui il vero padre di Adnan. L'ex meccanico a questo punto deciderà di dare una seconda chance al rapporto con lei, dopo che ciò gli era stato impedito precedentemente dalla famiglia Yaman. Pertanto, l'uomo vorrà fuggire con Altun per rifarsi un futuro insieme altrove. I due amanti sceglieranno in particolare di portare i loro figli in Germania.

Il piano arriverà alle orecchie di Hunkar (Vahide Percin) che sorprendentemente vorrà aiutare la coppia. La matrona infatti prenderà le parti di Zuleyha quando scoprirà che Demir (Murat Unalmis) sta continuando ad avere rapporti con Sevda, l'amante del suo defunto marito Adnan.

In seguito, Yilmaz e Altun crederanno di essere stati traditi dalla signora Yaman quando Demir sventerà il loro piano di fuga.

Sevda impedisce ad Altun di accoltellare la matrona

Nelle puntate turche di Terra amara, in onda prossimamente in tv, Yilmaz e Zuleyha si scaglieranno furiosi contro Hunkar, inconsapevoli che in realtà è stata Sermin a fare fatto la spia. L'ex meccanico infatti proverà a bruciare viva la matrona dopo averla rinchiusa in un capanno abbandonato, anche se poi avrà un ripensamento e deciderà di liberarla.

Successivamente invece Altun sembrerà pronta ad accoltellare la suocera una volta tornata alla tenuta. Sarà provvidenziale l'intervento di Sevda, la quale racconterà a Zuleyha che in realtà è stata Sermin a informare Demir del suo piano di fuga.

Akkaya ha venduto tutti i suoi possedimenti alla signora Yaman

Nel frattempo il pubblico assisterà a un nuovo colpo di scena.

Infatti si scoprirà che precedentemente Yilmaz aveva venduto a Hunkar i propri possedimenti per mettere insieme il denaro necessario a fuggire insieme a Zuleyha e rifarsi un futuro in Germania, facendosi promettere alla matrona di non raccontare a nessuno del loro accordo segreto.