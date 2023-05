Sono già iniziati i rumor sul cast della prossima edizione di Amici: a metà settembre, infatti, potrebbero esserci delle novità nella commissione interna, delle sostituzioni che farebbero felici tantissimi fan. Uno sfogo che Arisa ha avuto su Instagram dopo la finale di quest'anno, ha portato tanti a pensare che sarebbe vicina all'addio: in rete si dice che a prendere il posto dell'artista potrebbe essere una tra Emma Marrone e Alessandra Amoroso, entrambe vincitrici del talent in passato.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Continuano a rincorrersi le voci sull'addio di Arisa alla scuola di Amici: dopo che alcuni giornalisti hanno inserito la cantante e Raimondo Todaro nella lista del prof che non sarebbero certi della riconferma a settembre, ci ha pensato lei stessa ad alimentare le chiacchiere con un misterioso sfogo social.

Dopo aver festeggiato il trionfo di Mattia Zenzola (che era un componente della sua squadra al serale), la abruzzese ha postato le seguenti parole su Instagram: "Ci sono cose che quando finiscono è un peccato".

"Forse è l'inizio di una nuova vita? Ho dato tanto amore e tanto ne ho ricevuto, grazie", ha fatto sapere l'insegnante di canto tramite il suo profilo personale.

Anche tra gli addetti ai lavori c'è chi sostiene che la donna vorrebbe solo concentrarsi sulla musica, anche perché il suo obiettivo principale è quello di convincere Amadeus ad inserirla tra i cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo.

Chi va e chi viene ad Amici

Visto che Arisa potrebbe lasciare il cast dopo due edizioni (è stata docente per due edizioni, anche se non consecutive), in rete già circolano i nomi di chi potrebbe prendere il suo posto a metà settembre.

Le prime indiscrezioni, infatti, sostengono che a debuttare dietro la cattedra dopo l'estate, potrebbe essere una delle vincitrici più amate del talent-show: Emma Marrone e Alessandra Amoroso sarebbero in lizza per il ruolo di prof di canto di Amici 2023/2024.

Entrambe le artiste sono state allieve della scuola più di dieci anni fa e, dopo aver fatto una carriera bella e ricca di soddisfazioni, potrebbero essere pronte a mettersi in gioco in una veste inedita.

Se l'interprete di "Mezzo mondo" è già stata direttore artistico e giudice del serale un po' di tempo fa, la collega ha rifiutato ruoli del genere e si è sempre limitata a fare l'ospite musicale.

Novità nella commissione interna di Amici

Anche se al serale di Amici 22 è stato in ombra, si dice che Rudy Zerbi dovrebbe essere riconfermato nel cast anche il prossimo anno.

A lui si aggiungerebbero altri tre prof di quest'anno, ovvero Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Alessandra Celentano.

L'unico che potrebbe seguire le orme di Arisa, sembra essere Raimondo Todaro: il docente di danze latinoamericane, infatti, è considerato dai giornalisti uno dei protagonisti più a rischio soprattutto dopo la discussione che ha avuto con Maria De Filippi nel quarto appuntamento in prime time (la lite non è mai andata in onda perché è stata tagliata in fase di montaggio).

A sostituire l'insegnante che ha vinto la 22^ edizione in quanto tutor di Mattia Zenzola, potrebbero essere due volti storici del talent-show: Garrison e Kledi sarebbero in lizza per un posto nella commissione interna di Amici 2023/2024, quella che sarà presentata ufficialmente a metà settembre nella puntata in cui sarà formata la nuova classe.

Per quanto riguarda gli allievi, saranno scelti durante i casting che andranno avanti per tutta l'estate: toccherà poi ai professori scegliere i cantanti e i ballerini che animeranno la nuova stagione del programma di Canale 5.