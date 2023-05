Un posto al sole rinnova il suo appuntamento anche nella settimana dal 22 al 26 maggio, regalando trame di fuoco. Il mistero riguardo il piccolo Tommaso sta per venire alla luce e lo farà portando con sé delle conseguenze. Tutto avrà inizio con l'arrivo a Napoli di una donna misteriosa di nome Ida. In seguito si scoprirà essere la madre biologica di Tommy. Problemi anche per Giulia, la quale non si fermerà davanti a nessuno, nemmeno davanti a Eduardo Sabbiese, il nuovo boss del quartiere. La signora Poggi, lo affronterà in pubblico, ignorando le possibili conseguenze.

Anticipazioni Un posto al sole 22-26 maggio: arriva Ida, Lara trema

Lara avrà le ore contate quando a Napoli arriverà Ida, ossia la vera madre del piccolo Tommaso. L'arrivo della donna, infatti, metterà a rischio la farsa che Martinelli ha messo in scena pur di tenere legato a sé Roberto. Il piccolo Tommaso è il figlio di un'altra, la quale aveva accettato di rinunciare a lui per poi pentirsene in seguito.

Ebbene, Ida giungerà a Palazzo Palladini con lo scopo di riprendersi il bambino e la sua mossa finirà per incidere per sempre su Lara.

Un posto al sole anticipazioni: Speranza ingannata, Giulia affronta Eduardo

Speranza avrà un faccia a faccia con la zia, la quale la metterà in guardia da Micaela.

Sarà così che la ragazza si darà da fare, facendo di tutto per riprendersi il suo amato Samuel, ma potrebbe essere troppo tardi perché la gemella riuscirà a coinvolgerlo con le sue mosse audaci. Micaela, infatti, ingannerà Speranza.

Problemi per Giulia, la quale non manderà giù il gesto di Eduardo Sabbiese, reputandolo vile.

Tutto avrà inizio quando la signora Poggi, convinta che il fratellastro di Rosa abbia picchiato Imma, deciderà di affrontare il criminale davanti a tutti, incurante delle conseguenze che potrebbero manifestarsi. Angela proverà a dissuadere la madre dalle sue ferme intenzioni. Anche Rosa cercherà di fare la sua parte, cercando di mettere in riga il fratello.

Spoiler Un posto al sole: problemi con il trasferimento di Luca, Mariella e Guido in crociera

Tempo di vacanze per i vigili Mariella e Guido. I due ultimeranno i preparativi per l'imminente crociera che andranno a fare insieme a Bice e suo marito Sergio. Tuttavia, proprio questa coppia farà preoccupare Guido, il quale avrà timore di quello che potrebbe succedere durante la vacanze in nave.

Luca De Santis tornerà a Napoli in pianta stabile, in quanto sarà il nuovo primario dell'ospedale in cui lavora Ornella. Tuttavia, ci sarà qualche inconveniente con il suo trasferimento.