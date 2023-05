Proseguono su Rai 3 gli appuntamenti con Un posto al sole. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 maggio, rivelano che ancora grande attenzione sarà rivolta a Lara e al piccolo Tommy. In particolare, gli animi saranno smossi dal ritorno di Ida la madre di Tommaso, pentita sempre di più di aver lasciato andare il suo bambino. Lara temerà che Ida possa rovinare tutti i suoi piani. Giulia invece si metterà in pericolo, per via della sua decisione di affrontare Sabbiese, dopo aver scoperto le sue malefatte. Speranza si ritroverà a dover affrontare l'ingombrante presenza di Micaela, sempre più decisa a portarle via il fidanzato Samuel.

Speranza vuole lottare per Samuel

Zia Mariella e Speranza avranno un confronto, in seguito al quale la fidanzata di Samuel capirà di dover lottare per tenersi stretto il suo uomo e allontanarlo dalle grinfie di Micaela. Purtroppo però, Samuel sembrerà essere sempre più preso da Cirillo e della sua intraprendenza. Speranza cercherà di aver un chiarimento con Micaela, ma cadrà purtroppo nel tranello organizzato da quest'ultima. Samuel si sentirà deluso dalla fidanzata per la scarsa considerazione che la donna avrà del suo talento musicale. Nonostante ciò, il giovane deciderà di non affrontare la situazione e non ne parlerà con Speranza.

Giulia, sempre più agguerrita nei confronti di Sabbiese, rischierà di mettere la sua vita in serio pericolo.

Sicura che Eduardo abbia picchiato Imma, deciderà di affrontarlo pubblicamente. Franco e Angela faranno appello ancora una volta a Rosa, affinché mette in riga Eduardo

Trame Un posto al sole dal 22 al 26 maggio: Luca pronto al rientro a Napoli

Ferri continuerà ad affezionarsi sempre di più al piccolo Tommaso, credendo che sia suo figlio.

L'arrivo di Ida, la vera madre del bambino, rischierà di stravolgere i piani di Lara. Martinelli sarà sempre più tesa e temerà che Ida possa rovinare tutto, proprio ora che era riuscita a far allontanare Roberto e Marina. In seguito però, la donna crederà di essersi liberata della vera madre di Tommaso. Peccato però che Ida non avrà cambiato idea e sarà ancora intenzionata a riprendersi suo figlio.

Intanto, Luca si preparerà a diventare il nuovo primario del San Filippo. Il suo trasferimento però, subirà qualche imprevisto. La crociera di Guido e Mariella sarà sempre più vicina, ma l'entusiasmo iniziale verrà smorzato da nuovi timori. Bice e Massaro potrebbero infatti intaccare la vacanza di Guido e Mariella.

Niko si troverà ancora una volta a dover affrontare una questione poco piacevole insieme ad Alberto. La causa dei loro problemi saranno le sorelle Cirillo.