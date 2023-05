Continuano a trapelare indiscrezioni sui professori che animeranno la prossima edizione di Amici. Anche Amedeo Venza ha confermato che almeno due docenti di quest'anno sarebbero in uscita dal cast: Raimondo Todaro, ad esempio, a settembre potrebbe essere sostituito da uno tra Kledi e Veronica Peparini. Per quanto riguarda l'eventuale riconferma di Arisa, si dovrà attendere la fine dell'estate e la decisione della stessa sul suo futuro musicale.

Aggiornamenti sui personaggi di Amici

Sarebbe in arrivo una vera e propria rivoluzione tra i prof di Amici 23: è questa l'indiscrezione che circola con insistenza da settimane, ancor prima che terminasse l'edizione che è stata vinta da Mattia Zenzola.

Secondo i rumor che impazzano in rete, in cima alla lista degli insegnanti che potrebbero non essere riconfermati c'è Raimondo Todaro: il maestro di danze latinoamericane non rientrerebbe più nei piani della conduttrice, soprattutto dopo averci discusso in una delle puntate del serale di quest'anno (la lite non è andata in onda per volontà degli addetti ai lavori, che l'hanno censurata in fase di montaggio).

In una Stories che ha pubblicato il 23 maggio, anche Amedeo Venza ha confermato che il siciliano non dovrebbe partecipare alla nuova stagione del talent-show di Canale 5, anzi ci sarebbero già i nomi dei coreografi che lo potrebbero sostituire a partire da settembre.

I candidati alla cattedra di Amici

Se alcuni settimanali di gossip avevano parlato di Giuseppe Giofré come possibile prof di Amici 23, Venza fa sapere che la cattedra di Raimondo potrebbe andare ad un ex insegnante della scuola.

"Lavori in corso per la nuova edizione del talent-show. Todaro e Arisa verso l'addio e potrebbero esserci due graditi ritorni: Veronica Peparini o Kledi Kadiu", ha fatto sapere l'esperto di gossip tramite il suo profilo Instagram.

Insomma, qualora il maestro di ballo latinoamericano non dovesse essere riconfermato nella commissione interna, a sostituirlo potrebbe essere una vecchia conoscenza del programma.

La coreografa romana ha lasciato il cast solamente un anno fa per dedicarsi ad altre esperienze professionali, mentre il collega è stato professore un bel po' di tempo fa ma ultimamente è tornato in studio nel ruolo di giudice delle gare alle quali hanno partecipato gli allievi della categoria danza.

Dubbi sul futuro di Amici

Per quanto riguarda Arisa, Venza non ha fatto i nomi di chi potrebbe prendere il suo posto, anche perché lei stessa ha dichiarato di non sapere ancora se rifarà Amici oppure no.

Quando è stata ospite di Viva Rai 2 qualche giorno fa, infatti, la cantante ha risposto così a Fiorello che le ha chiesto se a settembre sarà ancora professoressa della scuola di Canale 5: "Non si sa, dobbiamo ancora parlarne".

Insomma, i lavori per il cast della 23^ edizione sono iniziati ma è ancora troppo presto per sapere chi andrà via (se qualcuno lo farà davvero) e chi sarà riconfermato: salvo colpi di scena, comunque, la commissione interna dovrebbe essere ancora composta da tre docenti di canto e tre di ballo.

Difficile pensare che Maria De Filippi rinunci a insegnanti come Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, ma anche a new entry apprezzatissime come Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Gli unici che sembrano in bilico, dunque, sono i componenti del duo che al serale di faceva chiamare i "TodArisa"; anche se a vincere il programma è stato il suo alunno Mattia Zenzola, Raimondo potrebbe non tornare in cattedra e già si vocifera di un suo possibile rientro nel cast di Ballando con le Stelle (format di Rai 1 del quale è stato maestro per oltre 10 anni).