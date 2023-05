Non è passata neppure una settimana da quando Mattia Zenzola ha vinto la 22^ edizione di Amici, eppure sono già tante le indiscrezioni che stanno circolando sul cast che animerà le puntate di settembre. Recenti rumor, ad esempio, sostengono come la discussione che Raimondo Todaro ha avuto con Maria De Filippi al serale potrebbe costargli la riconferma: per il maestro, però, potrebbero riaprirsi le porte di Ballando con le Stelle. Anche Arisa non sarebbe certa del suo futuro da insegnante: interpellata da Fiorello su quello che farà dopo l'estate, la cantante ha detto di non saperlo ancora.

Indiscrezioni sul futuro di Amici

Iniziano a farsi sempre più forti i dubbi di fan e giornalisti sulla riconferma di Raimondo Todaro nel cast di Amici. In queste ore, ad esempio, è tornata in auge una voce che si era sparsa in rete già durante la fase serale del talent-show: tra il professore di ballo e Maria De Filippi ci sarebbe tensione.

Si sa che i due hanno litigato nel corso della registrazione della quarta puntata, ma che il diverbio non è stato trasmesso in tv per volontà degli addetti ai lavori. Questo faccia a faccia, però, secondo gli addetti ai lavori potrebbe portare all'addio del siciliano al programma di Canale 5.

Dopo due edizioni vissute da protagonista, quindi, il maestro di danze latinoamericano potrebbe lasciare la cattedra ed essere sostituito da qualche collega più in sintonia con la presentatrice.

Le possibilità sul post Amici

Qualora Maria De Filippi non lo riconfermasse nel cast di Amici 23, i giornalisti sostengono che Todaro potrebbe tornare "a casa". Voci sempre più insistenti, infatti, fanno sapere che Milly Carlucci sarebbe pronta a riaccogliere Raimondo nel gruppo di maestri di Ballando con le Stelle, il format che l'ha lanciato in tv oltre 10 anni fa e che lui ha lasciato proprio per diventare professore della scuola di Canale 5.

Interpellata su questo rumor, inoltre, la presentatrice Rai ha detto: "Io non ho nessun risentimento per quello che è successo. Ma poi sarà vero che c'è questa crisi?".

La conduttrice del reality sul ballo, dunque, non è al corrente di eventuali screzi tra la collega e il siciliano, ma non esclude a priori che a settembre potrebbero succedere delle cose.

Per scoprire se Todaro rientrerà a Ballando come i siti riportano il 19 maggio, si dovrà aspettare la fine dell'estate e l'ufficializzazione dei cast di entrambi i programmi.

Le parole di Arisa

Raimondo Todaro non è l'unico insegnante del talent-show che potrebbe non essere riconfermato al rientro dalle vacanze. Da settimane, infatti, si vocifera che anche il futuro di Arisa nel cast di Amici sarebbe in bilico: i giornalisti hanno parlato della presunta volontà dell'artista di concentrarsi esclusivamente sulla musica e sull'obiettivo di tornare in gara al Festival di Sanremo nel 2024.

Qualche giorno fa, inoltre, la potentina è stata ospite di Fiorello a Viva Rai 2 e ha risposto così alla domanda se sarà professoressa della scuola anche nella prossima edizione: "Non si sa, dobbiamo ancora parlarne".

I sei docenti che hanno contribuito al successo della stagione 2022/2023 del talent di Maria De Filippi, dunque, non sono ancora a conoscenza del loro destino.

I fan, però, sono quasi certi che i 3/4 della commissione interna sarà riconfermata: Alessandra Celentano ed Emanuel Lo non rischierebbero il posto come tutor dei ballerini, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini come guide dei cantanti della classe. Le decisioni che la conduttrice prenderà durante l'estate, saranno svelate solo a ridosso della prima puntata di Amici 23, attualmente prevista per domenica 17 settembre.