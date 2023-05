Chi ci sarà nel cast di Amici 2023/2024? Arrivano i primi retroscena sul cast della prossima edizione del fortunato talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che sarà in onda nuovamente da settembre in poi nella fascia del pomeriggio e successivamente anche in prime time.

Il cast dei professori del talent show dovrebbe subire dei cambiamenti e, a rischio uscita spiccherebbero i nomi di Raimondo Todaro e Arisa, mentre potrebbe ritornare ad Amici 23 l'ex insegnante Veronica Peparini.

Lavori in corso per la prossima stagione di Amici 23

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2023/2024 torna in onda da settembre con la ventitreesima edizione che si preannuncia già attesissima dai fan.

In tantissimi aspettano con trepidante attesa di scoprire chi saranno i nuovi aspiranti cantanti e ballerini che occuperanno i banchi della scuola più famosa d'Italia e anche di sapere chi saranno i prof di questa nuova edizione.

Gli ultimi retroscena su quello che potrebbe essere il cast ufficiale del talent show Mediaset, arrivano dall'esperto di gossip Amedeo Venza.

Sul suo profilo ufficiale Instagram, ha fornito un po' di indiscrezioni su quanto starebbe succedendo dietro le quinte del celebre talent show.

Arisa e Raimondo Todaro verso l'uscita di scena dal cast di Amici 23

Sebbene la ventiduesima edizione si sia conclusa da pochissimi giorni, la produzione è già al lavoro per mettere a punto quelle che saranno le novità del prossimo anno.

Tra i nomi in bilico e quindi a rischio uscita dal cast del talent show, spiccano quelli di Arisa e Raimondo Todaro. La prof di canto e l'insegnante di danza potrebbero abbandonare definitivamente la scuola di Maria De Filippi e intraprendere nuovi percorsi professionali.

Per Todaro si vociferava di un possibile ritorno a Ballando con le stelle, mentre Arisa potrebbe mettersi al lavoro per cercare di strappare un "sì" ad Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo.

Veronica Peparini e Kledi in lizza per il cast di Amici 2023/2024

Chi prenderà il posto di Arisa e Todaro nel cast della prossima edizione di Amici 23? Secondo i retroscena di Amedeo Venza, al momento ci sarebbero due nomi in lizza per occupare la poltrona dei prof di ballo.

Il primo è quello di Veronica Peparini, ben nota al pubblico del talent show per le sue numerose partecipazioni alle passate stagioni di Amici, dove ha vestito i panni di insegnante.

A distanza di un anno dalla sua "estromissione" dal cast, ecco che Veronica Peparini potrebbe occupare di nuovo la poltrona.

Il secondo nome in lizza come prof di danza ad Amici 23 è quello di Kledi, anche lui in passato tra i volti di punta del talent show di Maria De Filippi.