Nel corso dell'ottava puntata del Serale di Amici, in onda sabato 6 maggio 2023, Maria De Filippi, ha ufficializzato le date di uscita degli EP dei tre cantanti semifinalisti: Angelina, Wax e Aaron (eliminato a un passo dalla finale del talent in programma domenica 14 maggio in prima serata su Canale 5).

Angelina, tracklist e casa discografica del primo EP

La prima ad esordire sul mercato discografico sarà Angelina Mango: la cantante, lucana di nascita e milanese d'adozione, lancerà il prossimo 19 maggio l'EP "Voglia di Vivere". Prodotto da La Tarma Records di Marta Donà (già manager di Marco Mengoni e Francesca Michielin), e distribuito su licenza BMG/Ada Music, l'album conterrà sei brani: "Voglia di Vivere", "Ci pensiamo Domani", "Mani Vuote", "Vita, Morte e Miracoli", "Eccetera", "9 maggio (live)".

La tracklist del primo EP di Angelina è:



1) Voglia di vivere

2) Ci pensiamo domani

3) Mani vuote

4) Vita morte e miracoli

5) Eccetera

6) Nove maggio (live)#Amici22 pic.twitter.com/kvcDtXI0HG — AMICI NEWS (@amicii_news) May 6, 2023

Wax, tracklist e casa discografica del primo EP

Una settimana dopo, venerdì 26 maggio 2023, sarà rilasciato il primo e omonimo EP di Wax, prodotto dalla 21co tra i cui proprietari figura anche Maria De Filippi e che lo scorso anno, all'esordio nell'arena competitiva delle label discografiche italiane, ha tenuto a battesimo i due finalisti della categoria Canto, Luigi e Alex.

Non ci sono ancora notizie certe circa la composizione della tracklist dell'ep d'esordio di Wax, distribuito su licenza dalla Warner, ma sicuramente non mancheranno i singoli che il rapper "sponsorizzato" da Arisa ha presentato durante la sua esperienza ad Amici: "Turista per sempre", "Ballerine e Guantoni", scritta su un beat.

di Dardust, "Grazie" e "Anni '70", singolo quest'ultimo che entrerà in rotazione radiofonica e sarà disponibile sui digital stores dal 12 maggio.

Aaron, tracklist e casa discografica del primo EP

Il 2 giugno, infine, sarà lanciato "Universale", il primo ep di Aaron. Prodotto da Artist First, l'album conterrà sei brani: "Visione Led" (il singolo scelto per l'estate, disponibile in digitale dal prossimo 12 maggio), "Universale", "Mi prenderò cura di te", "Baciami e ballami", "Bianco Luna" e "Per due che come noi", versione live del brano di Brunori che Aaron ha eseguito durante il serale di Amici.

La tracklist del primo EP di Angelina è:



1) Voglia di vivere

2) Ci pensiamo domani

3) Mani vuote

4) Vita morte e miracoli

5) Eccetera

6) Nove maggio (live)#Amici22 pic.twitter.com/kvcDtXI0HG — AMICI NEWS (@amicii_news) May 6, 2023

Amici, le proposte discografiche agli altri concorrenti

Comunque si concluderà la finale di domenica 14 maggio, slittata di un giorno dall'abituale sabato per non contro-programmare l'ultima serata dell'Eurovision Song Contest su Rai1 che vede Marco Mengoni in gara per l'Italia, i tre cantanti semifinalisti di Amici hanno già ottenuto la loro personale vittoria, potendo pubblicare il primo album della loro carriera artistica.

Per quanto riguarda i loro colleghi eliminati durante il Serale, non è dato sapere se abbiano già ricevuto proposte da major discografiche o indipendenti. A leggere All Music Italia, solo Niveo è già tornato nel roster indipendente di Formica Dischi e i suoi prossimi singoli saranno distribuiti da Orangle Records, come accadeva prima della sua entrata ad Amici.