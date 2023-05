I quattro finalisti di Amici di Maria si stanno preparando per la finale di domenica 14 maggio 2023. Nel daytime, in onda martedì 9 maggio, Mattia Zenzola è scoppiato in lacrime dopo aver visto una clip riguardante il percorso svolto all'interno della scuola.

Al termine del video, in cui compare anche il suo amico Christian Stefanelli, il ballerino di latino americano ha rivelato di sentirsi un ragazzo molto fortunato.

Mattia Zenzola in lacrime

La produzione di Amici ha dunque mostrato un video a Mattia Zenzola mentre si trovava in casetta insieme con Isobel e Wax.

Nella clip sono contenuti i momenti più belli del suo percorso all'interno della scuola più famosa d'Italia, ma anche gli attimi più duri: la presentazione ai casting, l'incontro con Christian Stefanelli, l'eliminazione ad un passo dal serale per via di un infortunio, il ritorno sui banchi nell'edizione 22 e la conquista della maglia ora che vale un posto in finale.

Al termine della clip, Mattia Zenzola è scoppiato in lacrime per l'emozione: "Non mi sarei mai immaginato di arrivare fin qui. Mi sento un ragazzo molto fortunato". Il ballerino di latino americano si è detto felice anche per aver visto nel video il suo amico Christian: "Quel pezzettino mi ha spezzato".

Ecco la reazione di Mattia subito dopo aver visto le immagini del suo percorso nella scuola di #Amici22! 💙 pic.twitter.com/779KkfW5jt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 9, 2023

Il percorso di Mattia

L'allievo di Todaro ha partecipato ad Amici di Maria lo scorso anno, ma ad un passo dal serale il giovane si è dovuto ritirare per un infortunio alla caviglia.

Proprio per questo il suo insegnante ha proposto alla produzione di mettergli a disposizione un banco e dargli così la possibilità di gareggiare al serale di questa edizione, proposta che è stata accettata.

Nonostante i rimproveri della maestra Celentano, il percorso in salita causato dal suo carattere e alcune incomprensioni con il suo coach, Mattia Zenzola è così riuscito ad arrivare alla finale di Amici 22.

Il commento di alcuni utenti del web

Il video riguardante il percorso di Mattia Zenzola è stato commentato da alcuni utenti del web.

Su Twitter, un utente ha scritto: "Tanto criticato ma il suo percorso è stato uno dei migliori all’interno della scuola: è cresciuto non solo dal punto di vista personale, ma soprattutto professionale.

Merita la vittoria senza alcun dubbio". Un altro ha affermato: "Il più bel percorso. Ha superato tutte le difficoltà che si è ritrovato davanti". Tra i vari utenti c'è soprattutto chi ha sostenuto che Mattia dovrebbe vincere il talent show di Maria De Filippi poiché in questi mesi è cresciuto tantissimo dal punto di vista professionale e umano.

Inoltre c'è chi si è complimentato con Wax e Isobel per avere dato conforto al loro compagno di scuola in un momento delicato.