Barbara D'Urso verso l'addio a Mediaset? Secondo un rumor riportato da TvBlog, la conduttrice campana avrebbe rifiutato un contratto di due anni proposto dall'azienda di Cologno Monzese. Al momento si tratta solo di un pettegolezzo di Gossip, poiché la diretta interessata e l'azienda non hanno confermato o smentito il rumor che circola in rete. Nel caso la notizia dovesse essere veritiera non è escluso che d'Urso possa approdare in Rai.

Barbara d'Urso-Mediaset verso l'addio?

Per decenni Barbara d'Urso è stata una delle conduttrici più amate di Mediaset.

Sotto alla sua conduzione ci sono stati programmi come Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d'Urso, ma anche il Grande Fratello Nip 16.

Dalla prossima stagione però tutto potrebbe cambiare. Secondo un rumor riportato da TvBlog, la conduttrice campana potrebbe dire addio all'azienda di Cologno Monzese. Sul sito si legge che Mediaset avrebbe proposto un biennale, ma quest'ultima lo avrebbe rifiutato.

Le ipotesi sul futuro della conduttrice

Per il momento Barbara D'Urso e Mediaset non hanno commentato il rumor sul futuro della conduttrice. Dunque, è bene trattare la notizia come un semplice pettegolezzo di gossip.

Tuttavia, possono essere formulate delle ipotesi sui nuovi progetti di lavoro della conduttrice.

Nel caso la notizia sul mancato rinnovo di contratto di D'Urso dovesse corrispondere alla verità, nel futuro della conduttrice potrebbe esserci la Rai. Da tempo si mormora che Milly Carlucci voglia la 66enne a Ballando con le Stelle, di recente la stessa conduttrice della rete ammiraglia ha confermato che avrebbe voluto D'Urso come ballerina per una notte in una delle edizioni del passato.

Addirittura, tra le ipotesi legate a Barbara D'Urso sarebbe emerso un posto nella giuria dello storico dance show, visto che Selvaggia Lucarelli sembra essere in uscita.

Le dichiarazioni di Barbara d'Urso

Non è la prima volta che si parla di un possibile addio di Barbara d'Urso a Mediaset. Fino ad oggi, però, la notizia è sempre stata infondata.

Nella precedente stagione la conduttrice ha condotto solo Pomeriggio Live su Canale 5, ma semplicemente perché ha ripreso a girare nei teatri italiani con uno spettacolo tutto suo. Su Italia1 invece, ha condotto da La Pupa e il Secchione.

Di recente, si è mormorato di un corteggiamento delle piattaforme streaming per Barbara d'Urso. Quest'ultima in una recente intervista rispose ai rumor, dicendo di essere una donna dalle mille sorprese: "Con me può succedere di tutto". Al momento però non c'è alcuna certezza che la conduttrice abbia rifiutato di firmare un contratto con l'azienda per la quale lavora da anni.