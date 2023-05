Nel corso della quinta puntata de L'Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 15 maggio, Corinne Clery è svenuta in diretta: la concorrente è svenuta ed è stato necessario l'intervento della produzione. Lo svenimento è stato causato dalla fobia che l'attrice francese ha per i serpenti: Corinne doveva inserire la mano all'interno di una teca, ma al solo pensiero che potessero esserci dei rettili ha accusato un mancamento.

Corinne è svenuta in diretta

Lo Spirito de L'Isola ha messo a dura prova i naufraghi: per ottenere una prova ricompensa, tre naufraghi dovevano affrontare una delle loro fobie.

Tra i concorrenti sono stati scelti: Pamela Camassa, Paolo Noise e Corinne Clery. In merito a quest'ultima, l'attrice francese è stata chiamata a superare la fobia dei serpenti.

La concorrente al solo pensiero che nelle teca ci fossero stati dei rettili ha avuto un malore ed è svenuta. I primi a soccorrere la Corinne sono stati Paolo e Pamela e successivamente è intervenuta la produzione, che ha portato all'attrice un bicchiere d'acqua.

In un secondo momento la situazione è rientrata, tanto che la stessa Ilary Blasi ha rassicurato Corinne che non doveva per forza affrontare la prova e le ha detto di tornare dagli altri compagni d'avventura.

Telespettatori critici per la scena

Il malore in diretta di Corinne Clery non è passato inosservato ai telespettatori de L'Isola dei Famosi.

Su Twitter, la maggior parte degli utenti non ha gradito la scena e Ilary Blasi è finita al centro delle polemiche per essere rimasta impassibile: "Non fa una piega, non so se ridere o piangere".

Un altro utente ha affermato: "Vergogna, non si scherza sulle fobie altrui". Un utente ha affermato: "Ilary dice che è un gioco, è vero ma non si scherza con le fobie. C'è un limite a tutto". Tra i vari commenti, c'è chi ha sostenuto di aver visto una brutta scena e chi ha riferito che L'Isola dei Famosi andrebbe chiusa per sempre.

Corinne Clery e il rapporto complicato con il figlio

Successivamente Corinne Clery ha ripreso conoscenza e in Palapa ha parlato del difficile rapporto con il figlio.

La concorrente ha riferito di non parlare da 6 anni con il figlio a causa di una brutta lite: il marito non nutriva un affetto paterno, al punto che chiese all'attrice di scegliere tra lui e il figlio. Nonostante Corinne scelse di rimanere con il figlio, i rapporti tra i due non sono dei migliori. La stessa naufraga ha confidato che le mancano i momenti sereni che trascorreva con le nipotine.

Dallo studio, Clery ha ricevuto l'appoggio dell'amica Barbara Bouchet. Successivamente Enrico Papi ha rivolto un appello al figlio di Corinne Clery, spronandolo a riallacciare i rapporti con la mamma prima che sia troppo tardi.