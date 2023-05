Le prossime puntate di Beautiful saranno ricche di colpi di scena con l'ennesimo reato commesso da Sheila al centro dei riflettori.

La donna si scontrerà duramente con Steffy e al termine del confronto esploderà un colpo di pistola contro di lei: a fare da scudo alla moglie arriverà però il marito, Finn, che perderà la vita salvando quella di Steffy.

Sheila inscenerà allora una rapina e fuggirà, sarà Deacon a ritrovare i due coniugi privi di sensi e a chiamare i soccorsi.

Anticipazioni Beautiful: Steffy affronterà Sheila

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che presto Sheila metterà fine alla vita di suo figlio.

Tutto inizierà quando Steffy scoprirà che la signora Carter ha tramato alle spalle di Ridge e Brooke per farli allontanare. La moglie di Finn si recherà allora al bar il Giardino per affrontare sua suocera e chiederle di stare lontana dalla sua famiglia. Temendo di perdere ancora una volta la possibilità di vedere suo nipote, Sheila sarà furiosa e punterà una pistola contro Steffy.

Anticipazioni prossime puntate: lo scontro tra Steffy e Sheila finirà in tragedia

Nelle prossime puntate di Beautiful a catturare l'attenzione dei telespettatori sarà dunque lo scontro tra Steffy e Sheila che terminerà in tragedia. La signora Carter sarà sul punto di sparare a sua nuora quando arriverà Finn che farà da scudo a sua moglie.

Finnegan morirà sul colpo, mentre Steffy risulterà gravemente ferita. A quel punto, Sheila ruberà gli effetti personali a suo figlio e sua nuora e scapperà via, il tutto per inscenare una rapina finita male. A trovare le due vittime nel vicolo, accanto alla spazzatura e in una pozza di sangue, sarà Deacon che allerterà subito i soccorsi.

Deacon salverà la vita a Steffy, ma la donna al suo risveglio non ricorderà nulla

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che nelle prossime puntate Deacon Sharpe troverà Finn e Steffy per terra e privi di sensi. I soccorsi arriveranno immediatamente, ma per il dottor Finnegan non ci sarà nulla da fare. L'uomo, infatti, sarà dichiarato morto sulla scena del crimine.

Per Steffy, invece, ci sarà ancora qualche speranza e sarà trasportata d'urgenza in ospedale. La giovane donna lotterà tra la vita e la morte e accanto a lei ci sarà Bridget, arrivata in città per un impegno di lavoro.

La famiglia Forrester vivrà momenti di angoscia e attesa, ma alla fine Steffy riuscirà a sopravvivere. Quando la donna si sveglierà, però, non ricorderà nulla della tragedia vissuta per colpa di Sheila. Steffy, inoltre, continuerà a credere che Finn sia vivo e i suoi parenti la asseconderanno per qualche ora, salvo poi dirle che il marito è morto.